Sabe o que fazer se alguém passar mal ao seu lado? Veja o passo a passo

Presenciar alguém passando mal subitamente pode ser assustador, mas manter a calma e saber como agir nos primeiros minutos é fundamental e pode salvar uma vida. Situações como um desmaio, engasgo ou um mal súbito exigem ações rápidas e precisas enquanto a ajuda profissional não chega. Conhecer os procedimentos básicos de primeiros socorros capacita qualquer pessoa a oferecer um suporte vital.

O primeiro passo em qualquer emergência é sempre garantir a segurança do local, tanto para a vítima quanto para quem está prestando socorro. Em seguida, acione imediatamente o serviço de emergência, ligando para o SAMU (192) ou para o Corpo de Bombeiros (193). Forneça o endereço exato e descreva a situação com clareza para que a equipe chegue preparada.

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O que fazer em caso de mal súbito

Se uma pessoa apresentar sinais de mal súbito, como dor no peito, falta de ar ou perda de consciência, verifique se ela está respirando. Com cuidado, deite a vítima de costas e incline levemente a cabeça para trás para abrir as vias aéreas. Caso ela não respire, inicie a massagem cardíaca se você tiver treinamento para isso.

Se a pessoa estiver inconsciente, mas respirando, coloque-a na posição lateral de segurança. Isso evita que ela se engasgue com a própria saliva ou vômito. Para fazer isso, vire a pessoa de lado, com o braço de baixo estendido e o de cima apoiando a cabeça. A perna de cima deve ficar dobrada, estabilizando o corpo.

Como agir em casos de engasgo

O engasgo acontece quando um objeto bloqueia a passagem de ar. O sinal universal é levar as mãos ao pescoço. Se a pessoa conseguir tossir, incentive-a a continuar, pois a tosse é o mecanismo mais eficaz para expelir o objeto. Se a vítima não consegue tossir, falar ou respirar, será preciso aplicar a Manobra de Heimlich.

Posicione-se atrás da pessoa e passe seus braços ao redor da cintura dela. Feche uma das mãos e coloque-a com o polegar para dentro, um pouco acima do umbigo. Com a outra mão, segure o punho e faça compressões rápidas para dentro e para cima, até que o objeto seja expelido.

Passo a passo para ajudar em um desmaio

O desmaio é uma perda temporária de consciência que geralmente dura pouco tempo. Ao ver alguém desmaiar, ampare a pessoa para que ela não se machuque na queda. Deite-a no chão de barriga para cima e eleve suas pernas a cerca de 30 centímetros de altura. Essa posição ajuda o sangue a fluir de volta para o cérebro.

Afrouxe roupas apertadas, como cintos e gravatas, para facilitar a respiração. A pessoa deve recuperar a consciência em poucos minutos. Se a demora for maior ou se houver outros sintomas, como convulsões ou dificuldade para respirar, mantenha o serviço de emergência informado.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.