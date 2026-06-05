Primeiros socorros: 5 ações que você pode tomar enquanto a ambulância não chega

Saber como agir em uma emergência pode ser a diferença entre a vida e a morte. Enquanto o socorro profissional está a caminho, algumas atitudes simples podem estabilizar a vítima e aumentar significativamente suas chances de sobrevivência. Manter a calma e seguir procedimentos básicos são os primeiros passos para ajudar em situações de acidentes ou mal súbito.

O mais importante é garantir a segurança de todos no local. Antes de se aproximar da vítima, verifique se há riscos como fios elétricos expostos, tráfego de veículos, vazamento de gás ou risco de desabamento. A sua segurança vem sempre em primeiro lugar. Se o ambiente não for seguro, não se aproxime e aguarde a chegada das equipes especializadas.

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Após garantir que o local está seguro, o passo seguinte é acionar o socorro. Ligue imediatamente para o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), pelo número 192, ou para o Corpo de Bombeiros, no 193. Informe o endereço exato com pontos de referência, o que aconteceu e o estado aparente da vítima. Responda a todas as perguntas do atendente e não desligue até que ele autorize. O atendente fornecerá instruções de primeiros socorros pelo telefone que devem ser seguidas até a chegada da equipe.

Com o socorro a caminho, algumas ações podem ser tomadas. Abaixo, listamos cinco procedimentos que podem ser aplicados com segurança enquanto a ajuda não chega.

Verifique a consciência e a respiração

Toque nos ombros da vítima e chame por ela em voz alta. Se não houver resposta, verifique se ela está respirando normalmente. Caso não esteja, inicie imediatamente as compressões torácicas, mesmo sem treinamento prévio. Siga as orientações do atendente do SAMU pelo telefone 192, que guiará o procedimento passo a passo. Realize compressões no centro do peito, com força e ritmo constantes, até a chegada do socorro. Controle sangramentos graves

Uma hemorragia intensa pode levar à morte em poucos minutos. Use um pano limpo, como uma camiseta ou toalha, e pressione firmemente sobre o ferimento. Mantenha a pressão constante até a chegada do socorro. Não remova o pano, mesmo que ele fique encharcado de sangue; se necessário, adicione outro por cima. Não mova a vítima de acidente

Em casos de quedas, atropelamentos ou colisões, nunca tente mover a pessoa, a menos que haja um perigo iminente no local. Movimentos inadequados podem agravar lesões na coluna ou em outras partes do corpo. O ideal é manter a vítima imóvel e protegida até a chegada da equipe de resgate. Afrouxe as roupas e mantenha a pessoa aquecida

Para facilitar a respiração e a circulação, afrouxe roupas apertadas, como cintos, gravatas ou colarinhos. Se possível, cubra a pessoa com um cobertor ou casaco para evitar a perda de calor corporal, o que é comum em vítimas de trauma e pode piorar o quadro clínico. Posicione corretamente uma pessoa inconsciente

Importante: Não utilize esta posição se houver qualquer suspeita de trauma na coluna (quedas, acidentes de trânsito, mergulho). Nesses casos, mantenha a vítima imóvel conforme orientado no item 3.

Se não houver suspeita de lesão na coluna e a vítima estiver inconsciente, mas respirando, coloque-a na posição lateral de segurança. Deite-a de lado, com a perna de cima dobrada para dar apoio. Essa posição evita que a pessoa se engasgue com a própria saliva ou vômito, mantendo as vias aéreas livres. Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.