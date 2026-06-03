Assine
overlay
Início Bem viver
DOENÇA CRÔNICA

Evitar as crises asmáticas é tão importante quanto o controle de sintomas

Especialista explica a importância do acesso a medicamentos para o tratamento da doença, que pode afetar qualquer pessoa e em qualquer idade

Publicidade
Carregando...
E
Estado de Minas
E
Estado de Minas
Repórter
03/06/2026 13:00

compartilhe

SIGA
×
Os broncodilatadores e corticosteroides podem ser usados separadamente ou combinados no mesmo inalador
Os broncodilatadores e corticosteroides podem ser usados separadamente ou combinados no mesmo inalador crédito: CNordic Nordic/Unsplas

A asma, também chamada de bronquite alérgica e bronquite asmática, é uma doença respiratória caracterizada pela inflamação crônica das vias respiratórias. 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Segundo dados do Ministério da Saúde, a asma é a terceira doença crônica mais atendida pelo SUS e, entre 2019 e 2023, causou 12.195 mortes. A doença pode afetar qualquer pessoa, de qualquer idade, e se manifesta por sintomas recorrentes que podem variar de leve a grave, como falta de ar, aperto no peito, chiados no peito e sensação de respiração pesada.

Leia Mais

Apesar de não ser a única existente, a asma alérgica é comum. “A asma alérgica é uma condição frequente, que normalmente se associa a rinite alérgica e ao histórico familiar de alergia. Neste caso, é importante tratar a alergia para tratar a asma”, explica a imunologista alergista Maria Letícia Chavarria, presidente da Associação Brasileira de Alergia e Imunologia/Regional de Goiás, que atende no Centro Clínico Órion Complex.

Os medicamentos inalatórios, popularmente chamados de “bombinhas” no Brasil, são os mais indicados para o tratamento da doença. Dentre eles, os broncodilatadores e os corticosteroides inalados são os mais comuns para o tratamento dos sintomas e da inflamação, mas Maria Letícia ressalta que é importante o tratamento adequado para evitar que as crises ocorram.

Segundo a cartilha do Dia Mundial da Asma, da Associação Brasileira de Alergia e Imunologia, os medicamentos inalados ainda sofrem muito preconceito, mas são os mais indicados e seguros para o tratamento da doença. Os broncodilatadores e os corticosteroides inalados podem ser usados separadamente ou combinados no mesmo inalador.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A cartilha lembra que todas as pessoas com asma, sejam bebês, crianças, adultos ou idosos devem receber prescrição de medicamentos inalatórios essenciais, baseados em evidências científicas, contendo corticosteroides, para controle e prevenção das crises.

Tópicos relacionados:

asma bronquite doenca-respiratoria respiracao

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay