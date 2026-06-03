Evitar as crises asmáticas é tão importante quanto o controle de sintomas

A asma, também chamada de bronquite alérgica e bronquite asmática, é uma doença respiratória caracterizada pela inflamação crônica das vias respiratórias.

Segundo dados do Ministério da Saúde, a asma é a terceira doença crônica mais atendida pelo SUS e, entre 2019 e 2023, causou 12.195 mortes. A doença pode afetar qualquer pessoa, de qualquer idade, e se manifesta por sintomas recorrentes que podem variar de leve a grave, como falta de ar, aperto no peito, chiados no peito e sensação de respiração pesada.

Apesar de não ser a única existente, a asma alérgica é comum. “A asma alérgica é uma condição frequente, que normalmente se associa a rinite alérgica e ao histórico familiar de alergia. Neste caso, é importante tratar a alergia para tratar a asma”, explica a imunologista alergista Maria Letícia Chavarria, presidente da Associação Brasileira de Alergia e Imunologia/Regional de Goiás, que atende no Centro Clínico Órion Complex.

Os medicamentos inalatórios, popularmente chamados de “bombinhas” no Brasil, são os mais indicados para o tratamento da doença. Dentre eles, os broncodilatadores e os corticosteroides inalados são os mais comuns para o tratamento dos sintomas e da inflamação, mas Maria Letícia ressalta que é importante o tratamento adequado para evitar que as crises ocorram.

Segundo a cartilha do Dia Mundial da Asma, da Associação Brasileira de Alergia e Imunologia, os medicamentos inalados ainda sofrem muito preconceito, mas são os mais indicados e seguros para o tratamento da doença. Os broncodilatadores e os corticosteroides inalados podem ser usados separadamente ou combinados no mesmo inalador.

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A cartilha lembra que todas as pessoas com asma, sejam bebês, crianças, adultos ou idosos devem receber prescrição de medicamentos inalatórios essenciais, baseados em evidências científicas, contendo corticosteroides, para controle e prevenção das crises.