Assine
overlay
Início Bem viver
DOENÇA RESPIRATÓRIA

Bombinha de asma: 87% dos pacientes comete pelo menos um desses erros

Pneumologista destaca que problemas no disparo, abandono do tratamento e uso sem indicação médica estão entre os principais complicadores

Publicidade
Carregando...
E
Estado de Minas
E
Estado de Minas
Repórter
29/05/2026 16:30

compartilhe

SIGA
×
Em casos de ansiedade, o uso sem indicação pode reforçar uma dependência psicológica sem benefício clínico real
Em casos de ansiedade, o uso sem indicação pode reforçar uma dependência psicológica sem benefício clínico real crédito: FreePik/Unsplash

Com a chegada do frio e tempo seco, pacientes com problemas respiratórios, como a asma, tendem a sofrer mais. Dados do Ministério da Saúde apontam que a doença atinge 20 milhões de brasileiros.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Observando esse cenário de maior incidência para inflamações e sensibilidade brônquica, o pneumologista e professor da Faseh/Inspirali, Antônio Braz, chama atenção para o uso inadequado do dispositivo inalatório, cometido por 87% dos pacientes conforme o boletim do Instituto para Práticas Seguras no Uso de Medicamentos (ISMP Brasil).

São muitos os modelos de dispositivos inaladores disponíveis – o aerossol pressurizado é o mais conhecido. Um dos erros mais comuns, como explica o médico, ainda é a falta de coordenação entre o disparo da dose e a inalação, "levando a um desperdício e impacto negativo na resposta ao tratamento". 

Outra falha citada pelo especialista é a troca entre a bombinha de alívio (broncodilatadores inalados), indicada apenas para crises, e a de controle ou resgate (corticóides inalados), usada na prevenção da inflamação das vias aéreas.

“Vale lembrar que, desde 2019, a comunidade científica internacional e a brasileira não recomendam usar broncodilatadores isolados para aliviar sintomas, mas sempre em conjunto com as de controle. Inclusive, há medicações contendo as duas substâncias”, alerta. A prática leva à falta de controle da doença, ao aumento do risco de efeitos colaterais pelo uso excessivo e a falsa sensação de "estar viciado" com a medicação.

Como medida complementar ao tratamento, Antônio recomenda a hidratação frequente e, se possível, manter o ambiente de casa e do trabalho umidificado. “Mas é preciso atenção ao desenvolvimento de mofo, que também é um agente desestabilizador da asma”, orienta.

Agitar o dispositivo antes da aplicação; manter-se em pé ou sentado com o tronco reto; esvaziar os pulmões antes de disparar o jato e inspirar o ar lentamente e de forma profunda pela boca, mantendo-o nos pulmões por cerca de 10 segundos, são recomendações gerais do uso correto dos dispositivos inaladores.

Antônio reforça que, quando houver prescrição de mais de um jato, é preciso um intervalo de 30 segundos. Após o uso, o profissional também indica lavar a boca com água, bochechar, gargarejar e jogar fora para evitar possíveis efeitos colaterais.

Por que a asma muda de perfil com a idade?

Frequentemente, a doença é mais comum entre meninos na infância, mas passa a afetar mais mulheres a partir da adolescência e na idade adulta. O pneumologista afirma que a mudança de padrão provavelmente acontece por uma combinação de fatores anatômicos, hormonais, imunológicos e ambientais.

Leia Mais

“Na infância, os meninos tendem a apresentar vias aéreas proporcionalmente menores em relação ao tamanho pulmonar, o que contribui para maior predisposição à sibilância viral ou alérgica, popularmente conhecida como 'chiado no peito'”, explica.

“Após a puberdade, as mulheres passam a apresentar maior prevalência de asma, fenômeno associado, entre outros fatores, à influência do estrogênio e da progesterona sobre a inflamação das vias aéreas. Já a testosterona parece exercer um efeito relativamente protetor sobre a resposta inflamatória brônquica”, complementa.

Crise asmática ou de ansiedade?

Uma questão que tem gerado dúvidas é se o uso de bombinhas pode ser indicado para quem sofre falta de ar em crises de ansiedade. Segundo o professor, apesar de os dois quadros apresentarem dificuldade respiratória, causas e tratamentos são distintos. “Uma história clínica detalhada, associada ao exame físico e a exames complementares, é essencial para o diagnóstico diferencial”, afirma o especialista.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

O uso indiscriminado da bombinha sem indicação médica adequada pode mascarar diagnósticos, atrasar tratamentos corretos e, em casos de ansiedade, reforçar uma dependência psicológica do dispositivo sem benefício clínico real.

Tópicos relacionados:

asma bombinhas erros pneumologista

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay