As crianças, especialmente aquelas com asma ou outras condições respiratórias crônicas, podem se beneficiar significativamente do uso de inaladores

Com a chegado do outono e a proximidade do inverno, as preocupações com as doenças respiratórias tendem a aumentar. Além disso, a circulação viral, como a gripe e o resfriado comum, também aumenta, tornando ainda mais vital a proteção das vias respiratórias. Nesse cenário, inaladores e nebulizadores se destacam como ferramentas essenciais no tratamento e alívio dos sintomas de condições como a asma, bronquite, sinusite e outras afecções pulmonares.



Os aparelhos ajudam no tratamento de doenças respiratórias, como bronquite, asma, sinusite, em casos de pneumonia e gripes. São eficientes na administração de medicamentos, como os broncodilatadores, na umidificação de vias aéreas e na fluidificação das secreções



Não há diferenças entre inalador e nebulizador. Eles têm a mesma função, ou seja, a de transformar o medicamento líquido em névoa ou aerossol respirável, com micropartículas cujo tamanho é medido em 'm' (micra). Elas chegam até os alvéolos, lá nos pulmões, onde a medicação é depositada.



Uma das principais vantagens desses dispositivos é a entrega direta do medicamento às vias aéreas, o que proporciona um alívio mais rápido dos sintomas. Além disso, são de fácil uso e podem ser utilizados por pessoas de todas as idades, desde crianças até idosos.



As crianças, especialmente aquelas com asma ou outras condições respiratórias crônicas, podem se beneficiar significativamente do uso de inaladores para aliviar os sintomas de falta de ar, chiado no peito e tosse. A entrega direta do medicamento às vias respiratórias permite um alívio mais rápido e eficaz dos sintomas, permitindo que as crianças respirem melhor e se sintam mais confortáveis.



Além de aliviar os sintomas, o uso regular de inaladores pode ajudar a reduzir o risco de complicações respiratórias, como infecções pulmonares, que são particularmente perigosas para os idosos. Manter as vias respiratórias limpas e funcionais é essencial para prevenir essas complicações e garantir a saúde respiratória dos idosos.



Poder controlar a intensidade da névoa também pode ser útil. Assim, analise essa possibilidade. “Também avalie as indicações de uso. Alguns modelos permitem apenas uma nebulização rápida, de 10 minutos, enquanto outros possibilitam usar mais tempo” ressalta a otorrinolaringologista e consultora da Relaxmedic, Natalia Griné.

TECNOLOGIA



Outro ponto interessante é a facilidade, ou dificuldade, na higienização. “O equipamento ajudará a tratar doenças respiratórias e, nesse sentido, precisa ser higienizado, constantemente, para evitar, por exemplo, alergias ou a piora dos sintomas”, alerta. Dependendo da tecnologia do aparelho, ele pode fazer um barulho alto e, então, incomodar em algumas situações. Se você preza por conforto, averigue esse aspecto também.



Dar atenção ao prazo de garantia pode ser um diferencial. Marcas que concedem essa vantagem tendem a transmitir mais confiança na qualidade do equipamento, já que, na necessidade de um reparo, você conta com a segurança no serviço.

Leia também: Por que as doenças respiratórias pioram no inverno?



Natalia faz algumas recomendações importantes sobre a inalação em casa:

É preciso escolher um ambiente tranquilo e confortável

Manter o nebulizador limpo e higienizado

Seguir as instruções de dosagem prescritas pelo especialista

Consultar um médico para orientações personalizadas e adequadas ao caso específico





Mais um quesito é a facilidade no transporte: dependendo da situação, como uma viagem ou um passeio de final de semana, pode ser prático optar pelo equipamento menor e portátil, especialmente se for para crianças. Por fim, na dúvida, não deixe de perguntar ao médico sobre o melhor tipo indicado e se existem diferenças, para o seu caso específico, em relação ao equipamento.



Fique atento a:

Dificuldade para respirar

Se sentir dificuldade para respirar durante ou após a nebulização, interrompa o procedimento imediatamente e procure assistência médica. Isso pode ser um sinal de uma reação alérgica ao medicamento ou de uma exacerbação da condição respiratória.



Chiado ou aperto no peito

Se você experimentar chiado no peito, aperto no peito ou qualquer desconforto respiratório incomum durante a nebulização, pare o tratamento e informe seu médico.



Reações adversas ao medicamento

Esteja atento a qualquer reação adversa ao medicamento, como náuseas, tonturas ou erupções cutâneas. Se ocorrerem efeitos colaterais graves, interrompa o tratamento e entre em contato com seu médico imediatamente.



Manutenção do equipamento

Mantenha o nebulizador em boas condições de funcionamento e faça a manutenção regularmente conforme as instruções do fabricante. Se notar qualquer problema com o equipamento, como vazamentos ou mau funcionamento, pare de usá-lo e entre em contato com o fornecedor ou fabricante.