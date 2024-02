O volta às aulas pode ser mais tranquilo para as crianças propensas a doenças respiratórias com o uso adequado de inaladores

Com a chegada do período escolar, muitos pais se preocupam com a saúde de seus filhos, especialmente aqueles que são propensos a doenças respiratórias. As infecções virais e as mudanças climáticas podem desencadear sintomas como tosse, falta de ar e congestionamento nasal, tornando essencial o cuidado com a saúde respiratória das crianças

Mudanças na temperatura, clima seco, poeira: fatores como esses são gatilhos para piorar doenças respiratórias em crianças e adultos. Quem tem filho pequeno com asma ou bronquite, por exemplo, sabe o que é preocupar-se com eles para evitar uma crise de tosse, principalmente em momentos de calor e um ar mais abafado. É nesse sentido que inaladores e nebulizadores conseguem ser bons investimentos.



Mas quem nunca passou por essa dificuldade na hora de escolher o melhor para o seu filho? É o caso de Camila Santos, mãe de Sofia e Sara de dois e seis anos, respectivamente. “O volta às aulas é sinônimo de preocupação para os pais que têm filhos com alergias. E a nebulização se torna necessário para que a alergia não se torne um impedimento no rendimento escolar. Mas são tantos modelos que tive muita dificuldade para escolher”.

Para a Natália Griné, otorrinolaringologista, antes de comprar um inalador e nebulizador, é importante entender as peculiaridades existentes em cada equipamento como por exemplo verificar o nível de ruído do aparelho, especialmente ao considerar o público infantil, onde o tempo e o barulho se tornam variáveis de extrema relevância.

Além disso, a relação entre o tamanho das partículas e a doença a ser tratada deve ser cuidadosamente analisada, uma vez que isso impacta diretamente na capacidade do produto. A taxa de nebulização, representando o tempo que o paciente passará realizando o procedimento, é outra consideração essencial, especialmente no caso de crianças, que podem se cansar quando a demora é prolongada.

“Portanto, ao tomar decisões sobre a aquisição de um inalador/nebulizador, é ideal considerar esses elementos para assegurar a eficácia e o conforto no tratamento respiratório”, explica Natália.

Tecnologia Mesh

Os inaladores com tecnologia mesh oferecem uma abordagem inovadora no tratamento de doenças respiratórias em crianças. Esses dispositivos utilizam uma malha vibratória para transformar a solução medicamentosa líquida em partículas finas, facilitando sua inalação diretamente nos pulmões. A eficácia desse método se traduz em uma absorção mais rápida e eficiente do medicamento, proporcionando alívio imediato e duradouro dos sintomas respiratórios.

A otorrinolaringologista explica que "os inaladores com tecnologia mesh são uma excelente opção para o tratamento de doenças respiratórias em crianças. A precisão na entrega do medicamento e a diminuição do desperdício são aspectos cruciais, garantindo uma terapia mais eficaz".

O melhor inalador

Natália também compartilhou algumas dicas valiosas para os pais na escolha de um inalador adequado para seus filhos.