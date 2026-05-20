Carrancas (MG) recebe ação de saúde bucal gratuita

A organização não governamental (ONG) Por1Sorriso leva, até este domingo (24/5), atendimento odontológico gratuito a Carrancas, município do Sul de Minas Gerais. A ação oferece procedimentos que vão desde restaurações e tratamentos de canal até a confecção de próteses dentárias em um laboratório montado na própria estrutura do Ginásio Poliesportivo Municipal.

A iniciativa tem como público-alvo pessoas em situação de vulnerabilidade social atendidas por programas como o Centro de Referência de Assistência Social (Cras), com prioridade para famílias com renda de até um salário mínimo.

Nesta edição, a triagem já se encerrou, mas ainda há espaço para atendimentos. Interessados em participar devem passar pela triagem no local na qual será verificada a possibilidade de encaixe de acordo com disponibilidade.

O projeto conta com cerca de 43 voluntários de odontologia, como odontopediatras, endodontistas, protesistas, cirurgiões, periodontistas e especialistas em dentística. A estimativa é de aproximadamente 150 pacientes.

A estrutura montada no local permite a realização de procedimentos como restaurações, extrações, tratamentos de canal, raspagens periodontais, profilaxia (limpeza), exames radiográficos, escaneamento digital, confecção de próteses dentárias, além de orientação de higiene bucal.

Completando dez anos em 2026, a Por1Sorriso já atendeu mais de 30 mil pessoas e realizou 100 mil procedimentos em 40 cidades de 10 estados brasileiros, além de missões internacionais no Quênia e em Moçambique.

Serviço

Ação de saúde bucal Por1Sorriso em Carrancas - MG



Data: até domingo (24/5)



Horário: das 8h30 às 19h



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Local: Ginásio Poliesportivo Municipal – Av. Brasil, 351-355, Carrancas