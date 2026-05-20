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ODONTOLOGIA

Carrancas (MG) recebe ação de saúde bucal gratuita

Ação vai até domingo (24/5) e inclui limpeza, restauração, extração, tratamento de canal, raspagem periodontal, confecção de próteses e exames radiográficos

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20/05/2026 16:32 - atualizado em 20/05/2026 16:55

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O projeto conta co endodontistas, protesistas, cirurgiões, periodontistas e especialistas em dentística
O projeto conta co endodontistas, protesistas, cirurgiões, periodontistas e especialistas em dentística crédito: Por1Sorriso/Divulgação

A organização não governamental (ONG) Por1Sorriso leva, até este domingo (24/5), atendimento odontológico gratuito a Carrancas, município do Sul de Minas Gerais. A ação oferece procedimentos que vão desde restaurações e tratamentos de canal até a confecção de próteses dentárias em um laboratório montado na própria estrutura do Ginásio Poliesportivo Municipal.

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A iniciativa tem como público-alvo pessoas em situação de vulnerabilidade social atendidas por programas como o Centro de Referência de Assistência Social (Cras), com prioridade para famílias com renda de até um salário mínimo.

Nesta edição, a triagem já se encerrou, mas ainda há espaço para atendimentos. Interessados em participar devem passar pela triagem no local na qual será verificada a possibilidade de encaixe de acordo com disponibilidade.

O projeto conta com cerca de 43 voluntários de odontologia, como odontopediatras, endodontistas, protesistas, cirurgiões, periodontistas e especialistas em dentística. A estimativa é de aproximadamente 150 pacientes.

A estrutura montada no local permite a realização de procedimentos como restaurações, extrações, tratamentos de canal, raspagens periodontais, profilaxia (limpeza), exames radiográficos, escaneamento digital, confecção de próteses dentárias, além de orientação de higiene bucal.

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Completando dez anos em 2026, a Por1Sorriso já atendeu mais de 30 mil pessoas e realizou 100 mil procedimentos em 40 cidades de 10 estados brasileiros, além de missões internacionais no Quênia e em Moçambique.

Serviço

Ação de saúde bucal Por1Sorriso em Carrancas - MG

Data: até domingo (24/5)

Horário: das 8h30 às 19h

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Local: Ginásio Poliesportivo Municipal – Av. Brasil, 351-355, Carrancas

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