Nova sede do CRAS Centro reforça assistência social em Sabará

O CRAS Centro está localizado na rua Comendador Viana, nº 139, no Centro de Sabará

19/01/2026 20:51

O CRAS Centro está localizado na rua Comendador Viana, nº 139, no Centro de Sabará
Inauguração do CRAS Centro crédito: Imagem: Prefeitura de Divulgação/Sabará

A Prefeitura de Sabará inaugurou a nova sede do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS Centro). A unidade passa a atender as famílias em um espaço com melhores condições de funcionamento e estrutura adequada para os serviços da assistência social.

O local conta com acessibilidade, salas que garantem privacidade nos atendimentos e ambientes destinados a atividades coletivas. A mudança busca melhorar o fluxo de atendimento e as condições de trabalho das equipes, além de oferecer mais conforto às famílias acompanhadas pelo serviço.

O CRAS é a principal porta de entrada do Sistema Único de Assistência Social (SUAS). Na unidade, são realizados atendimentos de acolhimento, orientação e acompanhamento familiar, além do encaminhamento para programas, projetos, serviços e benefícios socioassistenciais voltados à proteção social básica.

Durante a inauguração, o prefeito Sargento Rodolfo afirmou que o novo espaço amplia as condições de atendimento às famílias em situação de vulnerabilidade no município. Já o secretário de Desenvolvimento e Assistência Social, Paulo Henrique, destacou que a nova sede contribui para aproximar os serviços da população e ampliar a capacidade de resposta às demandas sociais do território.

O CRAS Centro está localizado na rua Comendador Viana, nº 139, no Centro de Sabará.

