É possível fazer um "detox" de plástico? O que a ciência (ainda não) sabe

Da Agência Einstein - O documentário "Detox de Plástico", lançado em março na Netflix, populariza a ideia de que seria possível fazer uma “limpeza” desse tipo de material no organismo com benefícios para a saúde. Contudo, por mais sedutora que essa hipótese pareça, o que a ciência discute hoje é se reduzir a exposição cotidiana a esses materiais e aos compostos associados a eles pode trazer algum benefício ao organismo — e quais seriam esses efeitos.



No filme, seis casais com dificuldades para engravidar passam 90 dias tentando reduzir drasticamente a exposição cotidiana a plásticos, sob orientação da epidemiologista reprodutiva Shanna Swan. A experiência se baseia em um estudo piloto real, publicado em março de 2026 na revista Toxics. Ao fim da intervenção, os participantes apresentaram redução nos níveis urinários de bisfenol A (BPA) e ftalatos, compostos químicos presentes em plásticos e embalagens.

Sem um grupo controle, porém, o estudo não permite conclusões sobre a relação entre a intervenção e os desfechos reprodutivos, embora quatro casais tenham engravidado e tido bebês. “Do ponto de vista científico, ‘detox de plástico’ não é um conceito médico validado”, diz a gastroenterologista Patricia Almeida, do Einstein Hospital Israelita.

A expressão chama atenção e ajuda a comunicar o tema ao público leigo, mas não significa que exista um protocolo para eliminar plásticos e substâncias derivadas do organismo. “A maioria desses compostos não permanece indefinidamente acumulada no corpo. Pelo contrário, costuma ter meia-vida relativamente curta, sendo metabolizada e eliminada”, afirma.



Aditivos químicos



Além da imprecisão do termo “detox”, a ideia de contaminação por plástico pode confundir quem tenta reduzir a exposição por motivos de saúde. Grosso modo, há dois tipos de exposição:

A fragmentos microscópicos dos polímeros, os microplásticos A aditivos químicos, como plastificantes, retardadores de chama e substâncias antiaderentes

São esses aditivos que concentram as evidências mais consistentes de impacto sobre a saúde.



Uma revisão de várias meta-análises publicada em 2024 na Annals of Global Health lista alguns desses efeitos, entre eles disrupção endócrina, redução da qualidade do esperma e doenças cardiovasculares. Algumas das substâncias mais estudadas são compostos adicionados aos plásticos para fornecer propriedades específicas, como maleabilidade, resistência ou estabilidade. É o caso dos ftalatos, usados como plastificantes, e do BPA, empregado na fabricação de certos plásticos e resinas. Ambos estão entre os compostos mais associados a riscos à saúde humana.



O BPA tem sido associado a condições como:

Diabetes tipo 2

Obesidade

Hipertensão

Doenças cardiovasculares

Problemas reprodutivos, como síndrome dos ovários policísticos

Já os ftalatos foram relacionados a:

Abortos espontâneos

Redução da qualidade do esperma

Endometriose

Asma

Prejuízos ao desenvolvimento cognitivo e motor infantil



Compostos conhecidos como éteres difenílicos polibromados (PBDEs), usados como retardantes de chama em produtos plásticos, também aparecem associados a prejuízos no desenvolvimento cognitivo infantil. Já as substâncias per e polifluoroalquil (PFAS), chamadas de “químicos eternos” e usadas sobretudo em revestimentos antiaderentes, são associadas a:

Alterações na tireoide

Aumento do índice de massa corporal (IMC) em crianças

Transtorno de déficit de atenção e hiperatividade (TDAH) em meninas

Rinite alérgica



Esse contato se dá de diversas formas. Um dos exemplos mais comuns analisados em laboratório são os filmes de PVC, películas transparentes usadas para embalar e armazenar alimentos. “Aquilo é um polímero de PVC, o mesmo que a gente tem, por exemplo, em canos.

Só que, para ter aquele formato de filme mais fino e esticável, é preciso adicionar plastificantes”, explica o químico Fabio Bazílio, doutor em Vigilância Sanitária pelo Instituto Nacional de Controle de Qualidade em Saúde (INCQS/Fiocruz), que estuda como substâncias presentes em plásticos e embalagens migram para os alimentos e acabam chegando ao organismo.

“Essas substâncias podem ser transferidas quando entram em contato com o alimento. No caso dos plastificantes, como os ftalatos, o maior problema são os alimentos gordurosos, porque essas substâncias têm afinidade com a gordura.”



E o contato pode ocorrer em diferentes etapas da cadeia de produção dos alimentos, como armazenamento, transporte, processamento industrial e em embalagens, revestimentos internos de latas e filmes plásticos. Nesses casos, fatores como calor, fricção e presença de gordura podem intensificar a migração dessas substâncias, que chegam ao organismo principalmente pela ingestão.

“Do ponto de vista da saúde humana, a alimentação é a principal via de exposição”, frisa a gastroenterologista. “Isso tende a ser mais relevante quando há um padrão alimentar com alto consumo de produtos industrializados, como alimentos embalados, prontos para consumo e mais processados.”



Microplásticos por todo lado



Paralelamente, a ciência também vem se aprofundando nos efeitos da exposição aos microplásticos, definidos pela Organização Mundial da Saúde (OMS) como partículas sólidas de plástico ou fibras sintéticas com tamanho entre 1 nanômetro e 5 milímetros, muitas vezes misturadas a aditivos químicos para aumentar sua durabilidade.



Essas partículas estão disseminadas no ambiente e também podem ser ingeridas pela alimentação. Uma revisão sistemática de 2024, publicada na Reviews on Environmental Health, reuniu diferentes estimativas e apontou que um ser humano pode consumir até 1,5 milhão de micropartículas de plástico por dia. Segundo o estudo, as principais fontes seriam água engarrafada, frutas, vegetais, bebidas como café em sachê, moluscos e água encanada.



O ar é outra via importante de exposição. Uma análise divulgada no Journal of Exposure Science & Environmental Epidemiology mostrou que a presença de microplásticos tende a ser maior em ambientes fechados do que ao ar livre, e que o ar-condicionado pode agravar esse quadro. Em áreas externas, as maiores concentrações foram encontradas em rodovias com tráfego intenso, provavelmente devido à abrasão de pneus. Inclusive, há registros dessas partículas até em áreas remotas de montanhas e oceanos.



Os próprios autores, porém, ressaltam limitações importantes, como a falta de métodos padronizados para medir partículas em escala nano e a escassez de evidências sobre os impactos diretos à saúde humana. “De um lado, há um discurso que sugere que qualquer contato com plástico seria automaticamente tóxico e determinaria uma doença, o que não é cientificamente correto. Afinal, nem todo plástico é igual, e diferentes materiais podem ter comportamentos muito distintos”, observa a gastroenterologista.



Como reduzir a exposição



Mas também é equivocado minimizar o problema. Ainda que faltem provas conclusivas sobre as consequências desses poluentes para nossa saúde, já existem evidências sugestivas. Uma revisão sistemática publicada na Environmental Science & Technology classificou a exposição a microplásticos como uma suspeita de dano à saúde humana.



Segundo os autores, embora os dados ainda sejam limitados, estudos em animais com evidências de qualidade moderada a alta indicam prejuízos à qualidade do esperma, inflamações crônicas no sistema digestivo e estresse oxidativo nos pulmões, além de sugerirem uma possível ligação com câncer de cólon e de pulmão.



Também já se sabe que essas partículas podem circular pelo organismo. Um estudo transversal publicado na Scientific Reports encontrou microplásticos na corrente sanguínea de 88,9% dos adultos saudáveis analisados, com concentração média de 4,2 partículas por mililitro. De acordo com os pesquisadores, essa presença esteve associada a processos inflamatórios e alterações na coagulação, o que pode elevar riscos cardiovasculares. “Outro erro comum é tratar a presença detectável como doença comprovada. O fato de um composto ou de uma partícula ser detectado em fluidos ou tecidos humanos não significa, por si só, que ele seja a causa direta de uma condição de saúde ou de uma doença específica”, explica Patricia Almeida.



Ainda assim, o estudo apontou associação entre níveis mais altos de microplásticos no sangue e hábitos cotidianos: indivíduos que usavam com mais frequência recipientes plásticos para armazenar ou consumir alimentos apresentaram maiores concentrações dessas partículas. O achado não prova causalidade nem valida a proposta do documentário, mas reforça a hipótese de que reduzir a exposição pode alterar a carga desses materiais no organismo.



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Embora ainda faltem conclusões definitivas, o conjunto de evidências aponta para um princípio já conhecido na saúde: reduzir exposições desnecessárias, especialmente quando envolvem atitudes simples, pode ser uma estratégia prudente enquanto ainda não temos todas as respostas.

