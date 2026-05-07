Hantavírus pode virar pandemia? Infectologista esclarece mitos e verdades

Após a repercussão internacional envolvendo mortes e casos suspeitos de hantavírus em um navio de cruzeiro investigado pela Organização Mundial da Saúde (OMS), uma pergunta começou a circular nas redes sociais e nos mecanismos de busca: afinal, o hantavírus pode se transformar em uma nova pandemia?

O alerta ganhou força após autoridades sanitárias investigarem uma possível transmissão entre humanos em passageiros e tripulantes da embarcação, hipótese considerada rara pelos especialistas.

Diante do aumento das dúvidas e do receio da população, a infectologista Paula Pinhão, diretora do Colégio Brasileiro de Medicina do Estilo de Vida, esclarece o que é fato e o que é desinformação quando o assunto é hantavírus, doença viral potencialmente grave, mas ainda pouco conhecida pelos brasileiros.

“É natural que as pessoas associem qualquer notícia envolvendo vírus ao cenário vivido durante a pandemia de COVID-19. Mas é importante entender que o hantavírus possui características muito diferentes e, até o momento, não apresenta potencial pandêmico semelhante”, explica Paula Pinhão.

Segundo a médica, a principal forma de transmissão continua sendo o contato indireto com secreções, urina e fezes de roedores infectados, especialmente em ambientes fechados ou mal ventilados.

Infectologista Paula Pinhão, diretora do Colégio Brasileiro de Medicina do Estilo de Vida Arquivo pessoal

Hantavírus pode virar uma pandemia?



De acordo com Paula, a resposta mais provável hoje é não. “A maioria das variantes do hantavírus não apresenta transmissão sustentada entre pessoas. Existem registros raros de transmissão interpessoal associados ao hantavírus dos Andes, identificado na América do Sul, mas são situações muito específicas e monitoradas pelas autoridades sanitárias”.

A infectologista destaca que o cenário atual não deve gerar pânico, mas reforça a importância da informação correta e da vigilância epidemiológica. “O fato de um vírus não ter potencial pandêmico elevado não significa que ele não mereça atenção. O hantavírus pode causar quadros graves e tem alta taxa de mortalidade quando o diagnóstico é tardio”, explica ela.

Mitos e verdades sobre o hantavírus



“O hantavírus passa facilmente de pessoa para pessoa”



Mito. A transmissão entre humanos é extremamente rara e não acontece na maioria das variantes conhecidas do vírus.

“A doença pode ser grave”



Verdade. A hantavirose pode evoluir rapidamente para uma síndrome cardiopulmonar grave, com insuficiência respiratória e risco de morte.

“Os sintomas podem parecer uma gripe comum”



Verdade. Febre, dores musculares, fadiga, dor abdominal e mal-estar costumam aparecer nos primeiros dias, o que pode dificultar o diagnóstico inicial.

“Qualquer contato com rato transmite hantavírus”



Mito. O principal risco está na inalação de partículas contaminadas presentes em fezes, urina ou saliva de roedores infectados.

“Limpar ambientes fechados sem proteção pode aumentar o risco”



Verdade. “Ao varrer locais contaminados, partículas virais podem ficar suspensas no ar. O ideal é ventilar o ambiente, utilizar máscara e fazer a desinfecção correta antes da limpeza”, orienta a especialista.

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A recomendação é procurar avaliação médica diante de sintomas respiratórios ou gripais após exposição recente a locais com presença de roedores, especialmente em áreas rurais, depósitos, galpões, trilhas, acampamentos ou imóveis fechados há muito tempo. “Mais do que gerar medo, esse momento deve servir para ampliar a conscientização sobre prevenção, diagnóstico precoce e combate à desinformação”, afirma a especialista.