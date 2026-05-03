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OCEANO ATLÂNTICO

O vírus por trás de possível surto que deixou três mortos em cruzeiro

A Organização Mundial da Saúde informou que um caso de infecção por hantavírus foi confirmado e outros cinco estão sob investigação

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Tinshui Yeung - BBC News
Tinshui Yeung - BBC News
Repórter
03/05/2026 22:00

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O vírus por trás de possível surto que deixou 3 mortos em cruzeiro que partiu da Argentina
O navio, operado pela empresa de turismo holandesa Oceanwide Expeditions, tem capacidade para 170 passageiros crédito: BBC

Três pessoas morreram após um possível surto de hantavírus em um navio de cruzeiro navegando no Oceano Atlântico, informou a Organização Mundial da Saúde (OMS). Um caso de hantavírus foi confirmado e outros cinco estão sob investigação, segundo a OMS. Um cidadão britânico de 69 anos está na UTI em Joanesburgo, na África do Sul.

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O Ministério das Relações Exteriores do Reino Unido está em contato com a empresa de cruzeiros e as autoridades locais. "Estamos monitorando de perto os relatos de um possível surto de hantavírus no navio de cruzeiro Hondius e estamos prontos para apoiar os cidadãos britânicos, se necessário", afirmou o ministério.

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As infecções por hantavírus geralmente estão ligadas à exposição ambiental, como o contato com urina ou fezes de roedores infectados, mas, em casos raros, podem se espalhar entre pessoas, causando doenças respiratórias graves.

Foster Mohale, porta-voz do Ministério da Saúde da África do Sul, disse anteriormente à BBC que pelo menos duas pessoas morreram.

Da Argentina para Cabo Verde

O surto foi relatado a bordo do navio de cruzeiro MV Hondius, que viajava da Argentina para Cabo Verde. Ele é operado pela empresa de turismo holandesa Oceanwide Expeditions.

De acordo com um itinerário no site da Oceanwide Expeditions, o MV Hondius partiu de Ushuaia, na Argentina, em 20 de março e deveria concluir sua viagem em 4 de maio em Cabo Verde.

É descrito como um navio de cruzeiro polar de 107,6 m (353 pés), com espaço para 170 passageiros em 80 cabines, além de 57 tripulantes, 13 guias e um médico.

As autoridades sul-africanas disseram à BBC que a primeira pessoa a apresentar sintomas do vírus foi um passageiro de 70 anos, que morreu a bordo. Seu corpo está agora na ilha de Santa Helena, um território britânico no Atlântico Sul.

Sua esposa, de 69 anos, também adoeceu a bordo e foi evacuada para a África do Sul, onde morreu em um hospital de Joanesburgo.

O casal era holandês, informou a agência de notícias AFP, citando uma fonte próxima ao caso.

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Falando anonimamente, a fonte disse à AFP que a terceira vítima fatal ainda estava a bordo do navio e que estavam sendo tomadas decisões sobre se outros dois passageiros doentes deveriam ser colocados em isolamento em um hospital em Cabo Verde.

O navio seguiria então para as Ilhas Canárias, na Espanha.

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A OMS afirmou estar ajudando a coordenar entre os estados-membros e os operadores do navio a evacuação médica de dois passageiros com sintomas, bem como uma avaliação completa dos riscos à saúde pública e apoio aos que ainda estão a bordo.

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