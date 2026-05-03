O vírus por trás de possível surto que deixou três mortos em cruzeiro

Três pessoas morreram após um possível surto de hantavírus em um navio de cruzeiro navegando no Oceano Atlântico, informou a Organização Mundial da Saúde (OMS). Um caso de hantavírus foi confirmado e outros cinco estão sob investigação, segundo a OMS. Um cidadão britânico de 69 anos está na UTI em Joanesburgo, na África do Sul.

O Ministério das Relações Exteriores do Reino Unido está em contato com a empresa de cruzeiros e as autoridades locais. "Estamos monitorando de perto os relatos de um possível surto de hantavírus no navio de cruzeiro Hondius e estamos prontos para apoiar os cidadãos britânicos, se necessário", afirmou o ministério.

As infecções por hantavírus geralmente estão ligadas à exposição ambiental, como o contato com urina ou fezes de roedores infectados, mas, em casos raros, podem se espalhar entre pessoas, causando doenças respiratórias graves.

Foster Mohale, porta-voz do Ministério da Saúde da África do Sul, disse anteriormente à BBC que pelo menos duas pessoas morreram.

Da Argentina para Cabo Verde

O surto foi relatado a bordo do navio de cruzeiro MV Hondius, que viajava da Argentina para Cabo Verde. Ele é operado pela empresa de turismo holandesa Oceanwide Expeditions.

De acordo com um itinerário no site da Oceanwide Expeditions, o MV Hondius partiu de Ushuaia, na Argentina, em 20 de março e deveria concluir sua viagem em 4 de maio em Cabo Verde.

É descrito como um navio de cruzeiro polar de 107,6 m (353 pés), com espaço para 170 passageiros em 80 cabines, além de 57 tripulantes, 13 guias e um médico.

As autoridades sul-africanas disseram à BBC que a primeira pessoa a apresentar sintomas do vírus foi um passageiro de 70 anos, que morreu a bordo. Seu corpo está agora na ilha de Santa Helena, um território britânico no Atlântico Sul.

Sua esposa, de 69 anos, também adoeceu a bordo e foi evacuada para a África do Sul, onde morreu em um hospital de Joanesburgo.

O casal era holandês, informou a agência de notícias AFP, citando uma fonte próxima ao caso.

Falando anonimamente, a fonte disse à AFP que a terceira vítima fatal ainda estava a bordo do navio e que estavam sendo tomadas decisões sobre se outros dois passageiros doentes deveriam ser colocados em isolamento em um hospital em Cabo Verde.

O navio seguiria então para as Ilhas Canárias, na Espanha.

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A OMS afirmou estar ajudando a coordenar entre os estados-membros e os operadores do navio a evacuação médica de dois passageiros com sintomas, bem como uma avaliação completa dos riscos à saúde pública e apoio aos que ainda estão a bordo.