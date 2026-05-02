Montanha-russa para no ponto mais alto, e frequentadores deixam brinquedo por escadaria
Caso aconteceu no Six Flags New England, parque de Massachusetts. Funcionários ajudaram pessoas a descerem pela borda dos trilhos
SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Alguns frequentadores do parque Six Flags New England, em Massachusetts, tiveram de demonstrar coragem em dobro após andarem numa das maiores montanhas-russas. Primeiro, para entrar no brinquedo. Depois, para sair dele por uma escadaria lateral após uma pane.
O brinquedo quebrou e parou no ponto mais alto. Assim, funcionários tiveram de se arriscar para ajudar os visitantes a descerem com segurança por uma escadaria que fica na borda dos trilhos. Felizmente, ninguém se feriu.
A revista People entrou em contato com o Six Flags New England para ter um posicionamento, mas não recebeu resposta imediata.
A montanha-russa Superman: The Ride, que sofreu a pane, atinge uma velocidade de 124 quilômetros por hora. O percurso tem mais de 1,6 quilômetros e dura 90 segundos. A altura máxima que ele atinge é de 63 metros.