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Parque da Disney em Paris que inaugurou área de ‘Frozen’ tem montanha-russa do Star Wars e castelo da Bela Adormecida
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Inaugurado em 12 de abril de 1992, inicialmente com o nome Euro Disney, o resort representa a presença oficial da The Walt Disney Company no continente europeu e reúne parques temáticos, hotéis, centros de compras e áreas de entretenimento. Foto: Aline Dassel from Pixabay
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O complexo é formado principalmente por dois parques: o Disneyland Park, inspirado nos contos clássicos e personagens tradicionais da Disney, e o Disney Adventure World, dedicado ao universo do cinema, da animação e das franquias modernas. Foto: Flickr - Gilbert Sopakuwa
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No Disneyland Park, o símbolo principal é o castelo da Bela Adormecida, que funciona como cartão-postal do resort e ponto central das áreas temáticas que ficam distribuídas ao seu redor. Foto: Reprodução do Youtube Canal Jay and Karolina
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O parque conta com desfiles, encontros com personagens e espetáculos noturnos com fogos e projeções, criando uma atmosfera imersiva para visitantes de todas as idades. Foto: Reprodução do Youtube Canal LightningLarry
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Uma das atrações mais procuradas é a Big Thunder Mountain, montanha-russa temática no estilo Velho Oeste, considerada uma das melhores versões dessa atração entre os parques Disney do mundo. Foto: nobu sato/Pixabay
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A Star Wars Hyperspace Mountain e o Pirates of the Caribbean — passeio imersivo de barco com cenários detalhados inspirados no universo dos piratas — também costumam chamar a atenção dos turistas. Foto: Reprodução do Youtube Canal LightningLarry
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Já o Disney Adventure World, que era chamado de Walt Disney Studios Park, vem passando por grande transformação, com novas áreas inspiradas em produções populares, ampliando a experiência do público. Foto: Divulgação
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O resort inclui ainda o Disney Village, espaço com restaurantes, lojas e entretenimento noturno, além de diversos hotéis temáticos nos quais os visitantes podem prolongar a estadia dentro do universo Disney. Foto: Reprodução do Flickr Darren Worthy
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Desde sua inauguração, o complexo recebeu dezenas de milhões de visitantes e se consolidou como um dos destinos turísticos mais importantes da Europa, impulsionando a economia regional e gerando milhares de empregos. Foto: Reprodução do Youtube Canal Jay and Karolina
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Ao longo dos anos, o Disneyland Paris também passou por reformas e expansões para modernizar atrações e acompanhar novas tendências do entretenimento, buscando se manter competitivo entre os parques internacionais da Disney. Foto: Reprodução do Youtube Canal Jay and Karolina
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