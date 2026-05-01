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Papa Leão XIV nomeia ex-imigrante irregular como bispo nos EUA

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Repórter
01/05/2026 14:36

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O papa Leão XIV nomeou, nesta sexta-feira (1º), como bispo na Virgínia Ocidental um ex-migrante sem documentos nos Estados Unidos, após ter criticado a guerra no Irã e a política de imigração do presidente Donald Trump.

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O Vaticano anunciou, em um comunicado, a nomeação de Evelio Menjivar Ayala, de 56 anos, atualmente bispo auxiliar em Washington, como bispo da diocese de Wheeling-Charleston, na Virgínia Ocidental.

Nascido em El Salvador, Menjivar Ayala emigrou para os Estados Unidos em 1990, segundo o site da diocese de Washington. Ele relatou ter nascido na pobreza e ter fugido do conflito armado em seu país.

Detido inicialmente no México quando tentava entrar em solo americano, contou em uma entrevista no ano passado que pagou um suborno para ser libertado e que atravessou a fronteira por Tijuana. 

Ele foi ordenado padre em 2004. 

O papa Leão XIV, nascido nos Estados Unidos, recebeu no mês passado críticas de Trump — que o qualificou como "fraco" — depois de considerar "inaceitável" a ameaça de destruir o Irã.

Também qualificou a política do presidente americano em relação aos migrantes como "extremamente desrespeitosa" e pediu para "tratar as pessoas com humanidade".

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bur/dt/lpt/ahg/meb/yr/mvv

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