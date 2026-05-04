Hantavírus, um mal potencialmente fatal que se espalha por meio de roedores

O hantavírus, que possivelmente provocou um surto em um navio no Atlântico Sul, circula em roedores e pode ser fatal quando transmitido aos humanos.

A operadora de cruzeiros holandesa Oceanwide Expeditions confirmou, nesta segunda-feira (4), que está lidando com "uma situação médica grave" a bordo do MV Hondius, que zarpou da Argentina rumo a Cabo Verde.

O hantavírus está entre os patógenos que podem causar dificuldades respiratórias e cardíacas, assim como febres hemorrágicas. Não existem vacinas nem medicamentos específicos para combatê-lo, de modo que o tratamento se limita a aliviar os sintomas.

- O vírus -

Existem muitos tipos de hantavírus, que variam de acordo com sua distribuição geográfica e suas patologias, segundo a agência nacional de saúde pública da Suíça (OFSP).

"A transmissão de pessoa para pessoa só foi observada em um único tipo de vírus, algo extremamente incomum", especifica.

Há hantavírus em todos os continentes. O vírus recebeu o nome do rio Hantan, na Coreia do Sul, onde mais de 3.000 soldados adoeceram após se infectarem durante a Guerra da Coreia, de 1950 a 1953, explica a OFSP.

- Contágio -

O hantavírus é transmitido aos humanos por roedores selvagens infectados, como camundongos ou ratos, que excretam o vírus pela saliva, urina e fezes. Uma mordida, o contato com esses roedores ou com seus excrementos, ou a inalação de poeira contaminada podem causar infecção.

Segundo a agência nacional de saúde pública da França, as pessoas costumam se infectar pela inalação de poeira e aerossóis contaminados pelas excreções de animais infectados. Isso geralmente ocorre "durante atividades em florestas, ou em edifícios desabitados próximos a florestas, assim como durante atividades em áreas rurais onde os campos e as fazendas oferecem um ambiente favorável para os roedores", detalha.

Segundo o diretor da Organização Mundial da Saúde (OMS) na Europa, Hans Kluge, as infecções por hantavírus são "pouco comuns" e "não são facilmente transmitidas entre pessoas".

- Diagnóstico -

Os casos suspeitos podem ser confirmados por meio de exames laboratoriais, como "a presença de anticorpos IgM específicos para hantavírus", informa a OMS.

- Início -

As duas doenças mais comuns causadas pela infecção são a febre hemorrágica com síndrome renal (FHSR), provocada por hantavírus que se encontram principalmente na Europa e na Ásia, e a síndrome pulmonar por hantavírus (SPH), causada por vírus presentes nas Américas.

Segundo o Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos (CDC), os sintomas costumam aparecer entre uma e oito semanas após o contato, mas às vezes surgem entre uma e duas semanas depois da exposição.

- Sintomas -

A maioria dos casos de infeção passa despercebida, segundo a agência suíça de saúde pública, mas podem tornar-se mortais.

Os primeiros sintomas clínicos geralmente se assemelham aos da gripe: febre e dores de cabeça e musculares. Também podem surgir tosse e dificuldade para respirar.

Os tipos de hantavírus prevalentes na Europa e na Ásia podem provocar disfunção renal.

- Taxa de mortalidade -

A letalidade varia de acordo com o vírus e pode chegar a 15% dos casos, estima a OFSP.

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