Homem com hantavírus que estava no cruzeiro recebe atendimento na Suíça
Ele é um dos passageiros que estava no cruzeiro onde três pessoas morreram com suspeita de infecção pela doença
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O governo suíço confirmou, nesta quarta-feira (6), que um homem diagnosticado com o hantavírus recebeu atendimento em Zurique, na Suíça. Ele é um dos passageiros que estava no cruzeiro onde um surto do vírus foi registrado. Até o momento, pelo menos três pessoas morreram no navio, que saiu da Argentina com destino a Cabo Verde.
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"Três pacientes com suspeita de infecção por hantavírus acabam de ser retirados do navio e estão a caminho para receber atendimento médico nos Países Baixos, em coordenação com a OMS, com o operador do navio e as autoridades nacionais de Cabo Verde, do Reino Unido, da Espanha e dos Países Baixos", publicou Tedros.
Vírus pode ter sido transmitido entre humanos
A Organização Mundial da Saúde (OMS) afirma que pode ter havido rara transmissão de hantavírus de pessoa para pessoa no navio de cruzeiro holandês onde três passageiros morreram.
O vírus geralmente é transmitido por roedores, mas a OMS disse que, neste caso, pode ter se espalhado entre "contatos realmente próximos" a bordo do navio MV Hondius. A organização ressaltou que o risco para o público é baixo.
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O MV Hondius partiu da Argentina em sua viagem pelo Oceano Atlântico há cerca de um mês. Atualmente, está ancorado próximo a Cabo Verde, na costa oeste da África.
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Equipes médicas de Cabo Verde, com apoio da OMS, embarcaram no navio para ajudar nos casos suspeitos, disse o porta-voz Tarik Yasarevic à BBC. Testes estão sendo realizados em outros passageiros e tripulantes que apresentam sintomas.