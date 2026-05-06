Homem com hantavírus que estava no cruzeiro recebe atendimento na Suíça

O governo suíço confirmou, nesta quarta-feira (6), que um homem diagnosticado com o hantavírus recebeu atendimento em Zurique, na Suíça. Ele é um dos passageiros que estava no cruzeiro onde um surto do vírus foi registrado. Até o momento, pelo menos três pessoas morreram no navio, que saiu da Argentina com destino a Cabo Verde.

o diretor-geral da Organização Mundial da Saúde (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, na rede social X.

Outros três pacientes suspeitos de diagnóstico de hantavírus que estavam a bordo do cruzeiro MV Hondius foram retirados do navio em Cabo Verde e serão transferidos para a Holanda, anunciou também nesta quarta-feira (6)

"Três pacientes com suspeita de infecção por hantavírus acabam de ser retirados do navio e estão a caminho para receber atendimento médico nos Países Baixos, em coordenação com a OMS, com o operador do navio e as autoridades nacionais de Cabo Verde, do Reino Unido, da Espanha e dos Países Baixos", publicou Tedros.

Vírus pode ter sido transmitido entre humanos

A Organização Mundial da Saúde (OMS) afirma que pode ter havido rara transmissão de hantavírus de pessoa para pessoa no navio de cruzeiro holandês onde três passageiros morreram.