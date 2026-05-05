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'Nenhum novo caso sintomático' de hantavírus foi identificado a bordo do cruzeiro

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AFP
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Repórter
05/05/2026 13:48

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Não foram detectados "novos casos sintomáticos" de hantavírus a bordo do MV Hondius, que está ancorado perto de Cabo Verde desde domingo devido a um surto deste vírus, declarou nesta terça-feira (5) a operadora turística holandesa Oceanwide Expeditions.

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"Neste momento, nenhum novo caso sintomático foi identificado a bordo, além dos já comunicados anteriormente", assinalou em um comunicado.

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sh/giv/erl/an/yr/aa

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