Hantavírus em navio: saiba como a doença pode ter se espalhado

A recente detecção de casos de hantavirose a bordo do navio MV Hondius em maio de 2026 acendeu um alerta sobre os riscos da doença em ambientes confinados, como embarcações. Transmitida principalmente por roedores, a infecção pode evoluir para quadros graves se não for diagnosticada precocemente.

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O que é hantavirose?

A hantavirose é uma zoonose viral aguda, causada por vírus do gênero Hantavirus. Os principais reservatórios são roedores silvestres, que eliminam o vírus na urina, fezes e saliva sem apresentar sintomas da doença.

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Principais formas de transmissão

A principal via de contaminação em humanos ocorre pela inalação de aerossóis formados a partir das excretas de roedores infectados. Em um ambiente fechado e com pouca ventilação como um navio, o risco de exposição aumenta. As formas de contágio incluem:

Inalação: Contato com poeira ou partículas de urina, fezes e saliva de ratos contaminados.

Contato direto: Levar a mão contaminada à boca ou aos olhos após tocar em roedores ou em suas excretas.

Mordida de roedores: Embora mais rara, a transmissão pode ocorrer por meio de mordidas.

Contato com superfícies: Tocar em objetos ou alimentos que tiveram contato com o vírus.

Quais são os sintomas e os riscos?

Os sintomas iniciais da hantavirose são semelhantes aos de uma gripe comum e incluem febre, dores musculares, dor de cabeça, náuseas e vômitos. O período de incubação, ou seja, o tempo entre a infecção e o aparecimento dos primeiros sinais, é variável, mas ocorre geralmente de duas a quatro semanas após a exposição. Em casos mais graves, a doença pode evoluir para a Síndrome Cardiopulmonar por Hantavírus (SCPH), uma condição grave com altas taxas de letalidade, que provoca dificuldade respiratória severa e comprometimento cardíaco.

Como prevenir a hantavirose em embarcações?

A prevenção é a principal forma de combate à doença. Em navios, as medidas devem ser rigorosas para evitar a presença de roedores e o acúmulo de sujeira. As principais recomendações são:

Controle de pragas: Implementar um programa rigoroso de desratização e manter a embarcação livre de roedores.

Higiene e limpeza: Limpar e desinfetar regularmente áreas de armazenamento de alimentos, cozinhas e alojamentos, utilizando água sanitária.

Vedação de acessos: Vedar frestas e buracos que possam servir de entrada para roedores nos compartimentos do navio.

Armazenamento seguro: Manter alimentos e água em recipientes fechados e à prova de roedores.

Uso de EPIs: Profissionais de limpeza devem usar equipamentos de proteção individual (EPIs), como máscaras e luvas, ao manusear áreas suspeitas de contaminação. Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.