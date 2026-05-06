Hantavírus em navio: saiba como a doença pode ter se espalhado
A doença transmitida por roedores acende alerta em embarcações; especialistas explicam as principais vias de transmissão e como se proteger
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A recente detecção de casos de hantavirose a bordo do navio MV Hondius em maio de 2026 acendeu um alerta sobre os riscos da doença em ambientes confinados, como embarcações. Transmitida principalmente por roedores, a infecção pode evoluir para quadros graves se não for diagnosticada precocemente.
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Leia: Hantavírus: OMS suspeita de rara transmissão entre humanos em navio
O que é hantavirose?
A hantavirose é uma zoonose viral aguda, causada por vírus do gênero Hantavirus. Os principais reservatórios são roedores silvestres, que eliminam o vírus na urina, fezes e saliva sem apresentar sintomas da doença.
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Principais formas de transmissão
A principal via de contaminação em humanos ocorre pela inalação de aerossóis formados a partir das excretas de roedores infectados. Em um ambiente fechado e com pouca ventilação como um navio, o risco de exposição aumenta. As formas de contágio incluem:
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Inalação: Contato com poeira ou partículas de urina, fezes e saliva de ratos contaminados.
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Contato direto: Levar a mão contaminada à boca ou aos olhos após tocar em roedores ou em suas excretas.
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Mordida de roedores: Embora mais rara, a transmissão pode ocorrer por meio de mordidas.
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Contato com superfícies: Tocar em objetos ou alimentos que tiveram contato com o vírus.
Quais são os sintomas e os riscos?
Os sintomas iniciais da hantavirose são semelhantes aos de uma gripe comum e incluem febre, dores musculares, dor de cabeça, náuseas e vômitos. O período de incubação, ou seja, o tempo entre a infecção e o aparecimento dos primeiros sinais, é variável, mas ocorre geralmente de duas a quatro semanas após a exposição. Em casos mais graves, a doença pode evoluir para a Síndrome Cardiopulmonar por Hantavírus (SCPH), uma condição grave com altas taxas de letalidade, que provoca dificuldade respiratória severa e comprometimento cardíaco.
Como prevenir a hantavirose em embarcações?
A prevenção é a principal forma de combate à doença. Em navios, as medidas devem ser rigorosas para evitar a presença de roedores e o acúmulo de sujeira. As principais recomendações são:
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Controle de pragas: Implementar um programa rigoroso de desratização e manter a embarcação livre de roedores.
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Higiene e limpeza: Limpar e desinfetar regularmente áreas de armazenamento de alimentos, cozinhas e alojamentos, utilizando água sanitária.
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Vedação de acessos: Vedar frestas e buracos que possam servir de entrada para roedores nos compartimentos do navio.
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Armazenamento seguro: Manter alimentos e água em recipientes fechados e à prova de roedores.
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Uso de EPIs: Profissionais de limpeza devem usar equipamentos de proteção individual (EPIs), como máscaras e luvas, ao manusear áreas suspeitas de contaminação.
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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.