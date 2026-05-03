Síndrome respiratória aguda mata 2 em cruzeiro entre Argentina e Cabo Verde

Duas pessoas morreram de uma síndrome respiratória aguda enquanto viajavam em um cruzeiro entre Ushuaia, na Argentina, e Cabo Verde, informou à AFP, neste domingo (3), um porta-voz do Departamento de Saúde da África do Sul, onde outro afetado foi hospitalizado.

O surto foi declarado a bordo do cruzeiro MV Hondius. O passageiro hospitalizado em Johannesburgo, um britânico de 69 anos, testou positivo para um hantavírus, família de vírus capaz de provocar febre hemorrágica, informou o porta-voz, Foster Mohale.

"A OMS está a par de casos de síndrome respiratória aguda grave em um cruzeiro que navega pelo Atlântico. Estão sendo realizadas investigações e uma resposta internacional coordenada de saúde pública", informou à AFP a Organização Mundial da Saúde (OMS) em Genebra, sem dar detalhes sobre o balanço.

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