Idosos com mais de 60 anos podem retirar fraldas geriátricas de graça em farmácias e a maioria das pessoas ainda não sabe como fazer

A entrega de fraldas geriátricas gratuitas pelo Programa Farmácia Popular é um direito garantido pelo Ministério da Saúde a quem tem 60 anos ou mais e a pessoas com deficiência, mas grande parte das famílias brasileiras ainda desconhece o benefício. O produto pode ser retirado em farmácias credenciadas em todo o país, sem custo algum e sem necessidade de cadastro prévio. Saiba quem tem direito e como fazer.

Quem pode retirar fraldas geriátricas de graça?

O direito à fralda geriátrica gratuita alcança dois grupos definidos pelo Ministério da Saúde. O primeiro é o de pessoas com 60 anos ou mais que apresentem incontinência urinária ou fecal e tenham indicação médica de uso do produto.

O segundo grupo é o de pessoas com deficiência de qualquer idade que precisem do uso contínuo da fralda. Nesse caso, o laudo médico deve incluir a Classificação Internacional de Doenças (CID) correspondente à condição.

Por que poucas famílias usam esse benefício?

O programa é uma medida do Governo Federal que entrega fraldas e medicamentos sem custo, mas a baixa divulgação ainda mantém milhões de famílias fora do benefício. Uma pesquisa realizada por agências do governo aponta que mais de um milhão de pessoas por ano podem ser diretamente atendidas pela ampliação da gratuidade, número que tende a crescer à medida que a informação chega às famílias.

Passo a Passo para Retirar Fraldas Geriátricas Gratuitas Siga estas etapas para ter acesso ao seu direito pelo Farmácia Popular. 1. Verifique os critérios: ser pessoa com 60 anos ou mais com incontinência, ou pessoa com deficiência.