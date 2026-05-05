DENTE INTRANASAL

Caso raro: dente nasce dentro do nariz de criança de 3 anos no Paraná

Mãe notou uma coisa "branca e dura" na cavidade nasal da filha; após exames, menina foi diagnosticada com fissura labiopalatina e displasia craniofrontonasal

05/05/2026 15:58 - atualizado em 06/05/2026 08:33

bebê com lábio leporino
Condição é marcada por malformações no lábio e no palato (céu da boca) e no crânio, na parte frontal crédito: James Heilman.MD/Wikimedia Commons

Uma criança de 3 anos precisou ser submetida a uma cirurgia para retirar um dente que nasceu dentro do nariz, em Curitiba, em um caso considerado raro.

Mãe procurou ajuda ao notar uma "coisa branca e dura" na cavidade nasal da filha, relatou ao UOL a odontopediatra Juliana Yassue. Segundo a profissional, a mulher estava assustada com a descoberta e decidiu buscar ajuda de uma especialista.

Foi necessário realizar um raio-x para confirmar o diagnóstico. Após os exames, ficou constatado que de fato era um dente, em um caso considerado "muito raro", que atinge "menos de 1% da população", segundo Yassue, em linha com estudos já publicados sobre o tema.

Essa condição rara pode ser provocada por fatores como traumas no rosto e malformações congênitas. A menina atendida pela odontopediatra tem fissura labiopalatina e displasia craniofrontonasal, o que propiciou o surgimento do dente intranasal.

"A fissura labiopalatina e a displasia craniofrontonasal são malformações congênitas de crânio e face, ou seja, a criança nasceu com malformações no lábio e no palato, que é o céu da boca, e no crânio, na parte frontal. A fissura deixa a boca e o nariz abertos, fica uma comunicação, e, às vezes, por conta dessa malformação, o dente fica mal posicionado e propicia a nascer ali", disse Juliana Yassue, odontopediatra.

Principais sintomas dessa condição são sangramento, coriza e obstrução nasal. Em alguns casos, também é possível haver odor fétido, explica a especialista.

O dente intranasal da criança precisou ser extraído por meio de um procedimento cirúrgico, com equipe multidisciplinar e anestesia geral. A cirurgia foi considerada um sucesso e a criança já está em casa, recuperada e sem sequelas, contou Yassue.

