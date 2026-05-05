Assine
overlay
Início Bem viver
TORCICOLO

Cabeça do bebê virada sempre para o mesmo lado? Entenda o perigo

Dificuldade para girar a cabeça, inclinação persistente e alteração no formato do crânio estão entre os sinais que pedem avaliação nos primeiros meses de vida

Publicidade
Carregando...
E
Estado de Minas
E
Estado de Minas
Repórter
05/05/2026 13:30

compartilhe

SIGA
×
Com os ossos mais maleáveis, a pressão contínua pode alterar o formato da cabeça da criança
Com os ossos mais maleáveis, a pressão contínua pode alterar o formato da cabeça da criança crédito: pch.vector/FreePik

Quando o bebê mantém a cabeça inclinada ou virada quase sempre para o mesmo lado, o quadro pede avaliação. O torcicolo muscular congênito é uma condição reconhecida na pediatria e pode limitar a mobilidade cervical, dificultar movimentos esperados do desenvolvimento motor e favorecer assimetrias cranianas quando não identificado cedo. Esse quadro é descrito em revisão publicada na Pediatrics in Review, da Academia Americana de Pediatria.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

No bebê, o problema costuma ter origem ainda na gestação ou no parto. Entre os fatores associados descritos na literatura estão posicionamento intrauterino, trauma de parto e alterações do músculo esternocleidomastoideo. O resultado é uma restrição de movimento no pescoço, que pode fazer a criança manter a cabeça quase sempre na mesma direção.

Leia Mais

“O torcicolo está totalmente ligado à alteração do desenvolvimento motor. Às vezes o bebê não consegue engatinhar, não faz o apoio em quatro, e o ‘x’ da questão pode ser um torcicolo não tratado”, afirma o fisioterapeuta pediátrico Icaro Ramalho.

Ligação com a cabeça do bebê

A relação entre torcicolo e assimetria craniana aparece de forma recorrente na literatura. Quando o bebê gira a cabeça sempre para o mesmo lado, tende a apoiar repetidamente a mesma região do crânio. Como os ossos ainda são mais maleáveis nessa fase, a pressão contínua pode alterar o formato da cabeça e favorecer a plagiocefalia posicional, ou seja, o achatamento assimétrico do crânio do bebê.

Esse achado também aparece em estudo publicado na revista Oxford Academic. Os pesquisadores avaliaram 440 bebês saudáveis entre a sétima e a décima segunda semana de vida e estimaram que 46,6% apresentavam algum grau de plagiocefalia.

Segundo Icaro, esse processo começa justamente na limitação cervical. “Na grande maioria das vezes, a causa dessa plagiocefalia vai ser esse torcicolo”, diz. Em outra explicação sobre o tema, ele afirma que, na plagiocefalia, “a disfunção que está relacionada com esse tipo de crânio vai ser essa limitação cervical, vai ser esse torcicolo”.

Quando procurar avaliação?

Segundo o fisioterapeuta, os sinais mais comuns são:

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

  • Dificuldade para girar o pescoço dos dois lados
  • Preferência persistente por um lado
  • Inclinação da cabeça
  • Achatamento visível do crânio
  • Desconforto quando o bebê tenta fazer certos movimentos

Nesses casos, a orientação é buscar avaliação com um fisioterapeuta pediátrico. O tratamento costuma incluir orientação aos pais, exercícios e fisioterapia, com melhores respostas quando a intervenção começa cedo. Por isso, o especialista afirma que observar o movimento do pescoço nos primeiros meses é tão importante quanto notar mudanças no formato da cabeça.

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay