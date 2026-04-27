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RECRUTAMENTO

Vacina da gripe: pesquisadores buscam voluntários 60+ em BH

Estudo com parceria do Butantan pretende testar se o novo imunizante pode oferecer uma resposta mais eficaz e menos impacto de efeitos colaterais em idosos

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Repórter
27/04/2026 14:30

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Depois de receberem a vacina, os voluntários do estudo ficarão sob monitoramento por seis meses
Depois de receberem uma das vacinas, os participantes do estudo ficarão sob monitoramento por seis meses crédito: wayhomestudio/Freepik

O Centro de Pesquisa Clínica do UniBH, integrante da Inspirali Research Organization (IRO), está recrutando voluntários para o estudo clínico de uma nova vacina contra a gripe, em parceria com o Instituto Butantan. O estudo integra um projeto inédito em Minas Gerais em pesquisas com vacinas, ampliando o acesso da população à inovação científica.

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A proposta da pesquisa é entender se o novo imunizante oferece uma resposta mais eficaz e menos impacto de efeitos colaterais em idosos, reduzindo casos graves de gripe e internações.

O grande diferencial da vacina em estudo é o uso de um adjuvante desenvolvido pelo próprio Butantan capaz de potencializar a resposta imunológica e aumentar a eficácia da vacina. O estudo vai ser realizado com pessoas com 60 anos ou mais, mas com alguns critérios importantes:

  • Não podem participar idosos que tenham sido internados nos últimos três meses, que fazem hemodiálise
  • Que tenham insuficiência cardíaca em estágio avançado (grau 4) ou estejam em uso de anticoagulantes e medicamentos imunossupressores
  • Idosos com doenças como HIV e hepatites

O Ministério da Saúde já registrou este ano um avanço significativo na circulação de vírus respiratórios, incluindo a influenza. Segundo o Sistema de Informação da Vigilância Epidemiológica de Gripe, o SIVEP-Gripe, o número de internações de pessoas 60+ aumentou em 153% em 2026, quando comparado com o mesmo período em 2025.

Até março, foram notificados cerca de 14,3 mil casos de síndrome respiratória aguda grave (SRAG) no país, com aproximadamente 840 mortes. Entre as infecções identificadas, a influenza corresponde a 28,1% dos casos.

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Participação dos voluntários

A pesquisa se dará da seguinte forma: enquanto uma parcela dos voluntários recebe a vacina com o adjuvante do Butantan, outra será vacinada com uma alta dose, que só está disponível na rede privada. Depois desse processo, os voluntários do estudo ficarão sob monitoramento por seis meses. Se os resultados forem positivos, a expectativa é que a vacina possa, no futuro, ser incorporada de forma mais ampla pelo sistema público, ampliando a proteção da população brasileira.

O Centro de Pesquisa Clínica do UniBH pretende mobilizar 360 voluntários. Interessados em se tornarem voluntários da pesquisa devem comparecer ao UniBH, no bairro Buritis, com documento de identificação e carteira de vacinação. O recrutamento de voluntários do estudo segue ativo até 2 de maio, com atendimento ampliado das 8h às 20h.

Serviço

Recrutamento de voluntários 60+ para estudo de vacina contra a gripe

Data: até 02/05, de segunda à sexta e finais de semana

Horário: De 8h às 20h

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Local: Centro de Pesquisa Clínica do UniBH – Av. Professor Mário Werneck, 1685, bairro Buritis, Belo Horizonte

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