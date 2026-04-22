Sem segredos na consulta: veja 7 omissões que podem afetar a saúde

Por Léo Marques - Em uma consulta médica, o silêncio pode ser tão perigoso quanto um diagnóstico errado. Omissões — como esquecer de mencionar um sintoma, minimizar um hábito ou não comentar dificuldades com o tratamento — podem distorcer exames, confundir o raciocínio clínico e atrasar tratamentos.

Embora muitas dessas situações pareçam inofensivas, elas têm impacto direto na tomada de decisão médica. Isso porque grande parte do diagnóstico se baseia na história clínica relatada pelo paciente. Quando ela é incompleta, o profissional pode interpretar sinais de forma isolada, sem acesso ao contexto necessário para uma avaliação mais precisa.

Uma comunicação clara com o profissional de saúde ajuda a montar o quebra-cabeça do diagnóstico de forma correta e propor tratamentos mais assertivos. A seguir, conheça alguns dos casos mais comuns no consultório e por que podem custar caro.

1. “Estou tomando certinho”

Não tomar o remédio como prescrito é uma das omissões mais comuns — e perigosas. “É muito frequente o paciente afirmar que toma a medicação corretamente, mas quando conversamos com mais calma percebemos esquecimentos frequentes, pausas no tratamento ou mudanças de dose feitas por conta própria”, relata o cardiologista Murilo Meneses Nunes, do Einstein Hospital Israelita em Goiânia.

Quando isso ocorre, o médico pode concluir que a doença piorou ou que o tratamento não funciona, levando a troca de medicamentos, aumento de dose ou exames desnecessários. “Quando essa informação não aparece, o raciocínio clínico pode seguir um caminho errado”, alerta Murilo. Em alguns casos, o impacto vai além. “Falhas no uso de anti-hipertensivos podem elevar de 20% a 30% o risco de infarto ou AVC [acidente vascular cerebral] ao longo do tempo”, exemplifica o cardiologista Angelo Amato Vincenzo de Paola, docente da Escola Paulista de Medicina da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp).

2. “Tá tudo bem com o tratamento”

Muitos pacientes não contam que discordam do tratamento, seja por custo do medicamento, medo dos efeitos colaterais ou dificuldade de seguir os horários. O resultado costuma ser um abandono silencioso. “Se o médico não tem acesso a essas dificuldades, pode interpretar que o tratamento não está funcionando e acabar modificando a conduta sem perceber que a principal barreira era a adesão”, alerta o cardiologista.

Com o tempo, isso afeta o controle de doenças e aumenta o risco de complicações. Por isso, é importante que o paciente se sinta à vontade para dizer quando algo no plano estabelecido pelo profissional de saúde não está funcionando. Muitas vezes, existem alternativas ou ajustes que tornam o tratamento mais simples e viável.

3. “Minha rotina é saudável”

Será? Alimentação ruim, sedentarismo, sono inadequado e consumo de álcool, outras drogas ou cigarro são frequentemente minimizados. Quando essas informações não aparecem na consulta ou são diminuídas, o médico pode interpretar um exame alterado sem entender o contexto real que gerou aquele resultado. E o paciente perde a oportunidade de entender melhor sobre os impactos daquilo na saúde.

O consumo de álcool, tabaco e outras substâncias pode alterar o metabolismo de medicamentos, aumentar efeitos adversos ou modificar a resposta ao tratamento. Omitir o hábito de fumar, por exemplo, pode também interferir nos cálculos de risco cardiovascular.

“De dois a cinco cigarros por dia aumentam em 20% o risco de arritmias e em 50% o de insuficiência cardíaca”, alerta o professor da Unifesp. Todos esses hábitos estão associados a uma série de doenças crônicas e podem modificar o risco global do paciente. Quando o médico desconhece esse contexto, pode escolher um tratamento que não seja o mais adequado para aquela realidade.

4. “São só coisinhas bobas”

Muitas doenças crônicas se desenvolvem lentamente e com sintomas iniciais discretos. Informações como histórico familiar, alterações no peso, fadiga persistente, mudanças no sono, sede excessiva ou episódios ocasionais de mal-estar podem parecer detalhes isolados, mas ajudam a orientar o raciocínio diagnóstico.

“Quando essas informações não aparecem, o médico pode não perceber sinais iniciais que justificariam investigação mais aprofundada. Isso pode atrasar o diagnóstico e, consequentemente, o início do tratamento”, adverte Murilo Nunes.

5. “Prefiro não comentar algo tão íntimo”

A vergonha ainda é um grande filtro no consultório, mas ela pode levar a atraso em diagnósticos. Escape de urina, diarreia frequente ou problemas nas relações sexuais podem parecer desconectados da queixa principal, mas muitas vezes são sinais importantes de diversas condições médicas.

“Alterações intestinais persistentes, sintomas urinários, dor nas relações sexuais ou disfunção erétil podem indicar desde alterações hormonais e metabólicas até problemas urológicos, ginecológicos, neurológicos ou psicológicos”, afirma Murilo.

Em alguns casos, também podem estar associados a efeitos colaterais de medicamentos. Doenças cardíacas e diabetes, por exemplo, podem desencadear a disfunção erétil. Quando o paciente evita falar sobre isso por constrangimento, o médico perde uma informação que poderia direcionar a investigação.

Além disso, esses sintomas frequentemente têm impacto importante na qualidade de vida, nos relacionamentos e na saúde mental. Ao não serem abordados na consulta, os pacientes continuam lidando com o problema sem orientação adequada.

6. “É só um chá/suplemento”

Muitos pacientes não mencionam chás, fitoterápicos, suplementos e fórmulas manipuladas porque acreditam que não são relevantes ou que são produtos sem risco. O problema é que essas substâncias podem interagir com outros medicamentos ou alterar exames laboratoriais.

Também podem conter hormônios, estimulantes ou até substâncias com efeito metabólico importante. Se o médico não sabe que o paciente está usando esses produtos, pode atribuir alterações laboratoriais a outras causas e acabar conduzindo a investigação de forma menos precisa.

7. “Meus outros tratamentos não são importantes”

Sem acesso à lista completa de medicamentos em uso, o médico pode prescrever fármacos semelhantes ou da mesma classe terapêutica sem perceber. Isso pode levar à duplicidade de tratamento, além de elevar o risco de efeitos adversos e atrapalhar a análise de determinados sintomas ou alterações em exames.

Como ter uma consulta mais eficiente

Preparar-se para a consulta ajuda a extrair o melhor daquele momento. Uma estratégia simples e eficaz é montar um “relatório pessoal”, anotando os sintomas que vêm sendo percebidos, quando começaram, com que frequência aparecem e se existe algo que parece piorar ou aliviar o quadro. Também é fundamental levar uma lista completa e atualizada de todos os medicamentos em uso, incluindo vitaminas, chás, suplementos e fórmulas manipuladas.

Ter em mãos exames anteriores e registrar previamente as principais dúvidas ajuda a tornar a conversa mais objetiva e produtiva. Durante a consulta, é importante se sentir à vontade para abordar até os temas mais delicados. Se algo causa vergonha, vale sinalizar isso ao médico para abrir espaço ao diálogo.

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Não tenha receio de dizer que não entendeu termos técnicos e explicações confusas. A honestidade sobre hábitos de vida e discordância do tratamento proposto é outro ponto essencial. “O objetivo não é julgar o paciente, mas compreender o cenário real de saúde para tomar decisões mais seguras”, resume o cardiologista.