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CIRURGIA PLÁSTICA

''Quero igual'': o avanço dos padrões de famosas nos consultórios

Busca por curvas inspiradas em celebridades cresce e reforça debate sobre individualidade na cirurgia plástica

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Repórter
22/04/2026 10:17

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Turismo médico fortalece cirurgia plástica no Brasil
Procedimentos como lipoaspiração com definição, enxerto de gordura e remodelação corporal estão entre os mais procurados por pacientes crédito: DINO

A popularização de filtros nas redes sociais e a exposição constante a padrões estéticos têm impulsionado um comportamento cada vez mais comum nos consultórios de cirurgia plástica: o fenômeno do “quero igual”. No caso das cirurgias corporais, o pedido costuma vir acompanhado de imagens de famosas com curvas bem definidas, cintura marcada e proporções consideradas “ideais”.

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Entre as principais referências estão Kim Kardashian, conhecida pelo corpo com quadril amplo e cintura fina; Kylie Jenner, frequentemente associada a procedimentos que valorizam curvas; e, no Brasil, Anitta e Bruna Biancardi, que se tornaram referências de um corpo mais natural, porém definido.

Nos consultórios, procedimentos como lipoaspiração com definição, enxerto de gordura e remodelação corporal estão entre os mais procurados por pacientes que desejam reproduzir esses padrões. A ideia não é apenas reduzir medidas, mas redesenhar o corpo, com foco em contorno e proporção, especialmente na região da cintura, abdômen e glúteos.

Para a cirurgiã plástica Carine Barreto, esse movimento exige atenção redobrada. “Hoje, o paciente não quer apenas emagrecer ou retirar gordura, ele quer um corpo específico, com curvas muito bem desenhadas. O problema é quando essa expectativa não leva em conta as características individuais”, explica.

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Segundo ela, fatores como estrutura óssea, distribuição de gordura e elasticidade da pele influenciam diretamente no resultado final. “Nem sempre é possível reproduzir o corpo de outra pessoa. A cirurgia plástica precisa respeitar limites técnicos e, principalmente, a harmonia com o próprio corpo do paciente”, pontua.

Além das questões físicas, o fenômeno também levanta discussões sobre autoestima e influência digital. A constante exposição a imagens idealizadas pode gerar comparações irreais e aumentar a pressão por resultados rápidos e padronizados.

Carine destaca que a tendência mais atual da cirurgia plástica corporal vai na direção oposta da cópia. “O que buscamos hoje é personalização. A ideia é valorizar o biotipo de cada paciente e criar um resultado natural, proporcional e sustentável ao longo do tempo”, afirma.

Diante desse cenário, o “quero igual” corporal deixa de ser apenas um pedido estético e se consolida como um reflexo direto da cultura visual contemporânea, onde corpos se tornam referências e a individualidade passa a ser, cada vez mais, um desafio a ser preservado.

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