Saiba como prevenir lesões no joelho; prevenção é o caminho mais eficiente

O rompimento do ligamento cruzado anterior (LCA) e do menisco lateral que tirou Rodrygo da Copa do Mundo de 2026 acende um alerta não apenas para atletas de alto rendimento, mas também para praticantes de atividade física em geral. Lesões no joelho são comuns e, embora tenham tratamento, a prevenção ainda é o caminho mais eficiente.

De acordo com o médico fisiatra Roberto Rached, o retorno ao esporte após uma lesão desse tipo exige tempo e nem sempre garante que o atleta volte ao mesmo nível. “Mesmo com cirurgia e reabilitação, ainda existe risco de nova lesão”, explica.

Nesse contexto, a prática de exercícios com foco em prevenção ganha ainda mais relevância. Segundo Lucas Florêncio, especialista técnico da Smart Fit, esse cuidado deve fazer parte da rotina de treino e não ser tratado como algo complementar. “A prevenção começa com uma boa gestão de carga, evitando aumentos bruscos de intensidade, já que tendões e ligamentos se adaptam mais lentamente do que os músculos” .

Além disso, o aquecimento adequado é indispensável. “Um protocolo eficiente inclui elevação da temperatura corporal, mobilidade articular e ativação neuromuscular antes de exercícios mais intensos”, afirma Florêncio .

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Na prática, exercícios como agachamento búlgaro, stiff, abdução de quadril e cadeira extensora são indicados para fortalecer essas regiões, desde que realizados com técnica adequada .

Outro ponto essencial é o controle neuromuscular: a capacidade do corpo de ativar os músculos certos no momento certo. Esse mecanismo ajuda a manter a estabilidade durante movimentos. Florêncio destaca, assim, a importância de realizar exercícios de equilíbrio, apoio em uma perna e até pliometria controlada, com foco na aterrissagem correta. “Isso melhora a resposta do corpo em situações de instabilidade e reduz o risco de lesões”, afirma.

Apesar dos benefícios do treino, erros comuns podem aumentar o risco de lesões. Entre eles estão deixar os joelhos “caírem” para dentro durante exercícios, negligenciar o fortalecimento dos posteriores da coxa e realizar movimentos com carga excessiva ou execução inadequada. “O desalinhamento e o desequilíbrio muscular são fatores importantes de risco”, alerta Florêncio .

o fisioterapeuta destaca ainda que é fundamental estar atento aos sinais do corpo. Rached orienta que dor aguda, inchaço, sensação de instabilidade ou dificuldade de movimento devem ser investigados. Florêncio reforça: “Sintomas como falseio (sensação de que o joelho vai sair do lugar), bloqueio articular ou estalos com dor indicam que algo não está bem e exigem avaliação profissional”.

Assim, seja para atletas ou para quem pratica atividade física regularmente, a combinação de treino estruturado, técnica adequada e atenção aos sinais do corpo é essencial para manter a saúde dos joelhos e evitar lesões.

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