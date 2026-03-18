Se você lembra disso, sua infância foi raiz e brincar até machucar o joelho era normal

Quem cresceu antes da popularização dos celulares costuma associar a infância a ruas cheias, joelhos ralados e brincadeiras que duravam até o fim da tarde, marcadas por maior liberdade, convivência com vizinhos e menos telas. Essa memória afetiva, muitas vezes chamada de infância raiz, remete a um modo de viver o tempo, o espaço e as relações sociais que contrasta fortemente com o cotidiano das crianças de hoje.

O que torna a nostalgia da infância raiz tão marcante?

A chamada nostalgia de infância costuma aparecer quando adultos comparam o presente com o passado e percebem diferenças de rotina, segurança e tecnologia. Na memória, a infância raiz ganha destaque por envolver menos mediação de telas e mais interação presencial, com brincadeiras que exigiam espaço físico, improviso e contato direto com outras crianças.

Esse tipo de lembrança costuma ser resgatado em detalhes: o chão de terra, o cheiro de chuva, a bola improvisada e o joelho machucado que ardia com o álcool, mas era visto como parte natural do dia a dia. Para muitos, aprender a lidar com riscos leves, como um arranhão ou um tropeço, fazia parte do crescimento, fortalecendo a autonomia, a noção de limites e a autoconfiança.

Quem viveu essa infância sabe que um joelho ralado quase sempre vinha com uma boa história

Quais eram as principais brincadeiras da infância raiz?

Entre as atividades mais citadas quando se fala em infância raiz, estão as brincadeiras de rua que envolviam muitas crianças ao mesmo tempo. Elas tinham regras simples, transmitidas de boca em boca, podiam ser adaptadas a qualquer espaço e, em geral, não dependiam de brinquedos caros, bastando reunir o grupo da rua.

Essas brincadeiras combinavam exercício físico constante, criatividade e negociação entre as crianças para definir regras, resolver conflitos e criar estratégias coletivas. Alguns exemplos marcantes incluem:

Brincadeira Como era praticada Habilidades desenvolvidas Pega-pega Uma criança corria atrás das outras tentando tocá-las para trocar de papel. Agilidade, resistência física e interação social. Esconde-esconde Depois da contagem, o procurador saía para encontrar quem estava escondido. Estratégia, observação e criatividade. Queimada Com uma bola simples, jogadores tentavam acertar os adversários. Coordenação, reflexos e trabalho em equipe. Pique-bandeira Equipes tentavam capturar a bandeira do lado adversário sem serem tocadas. Estratégia, cooperação e espírito de equipe. Amarelinha, corda, bolinha de gude e pião Jogos de habilidade com giz, corda ou pequenos objetos. Equilíbrio, coordenação motora e persistência.

O que mudou entre a infância raiz e a infância atual?

A comparação entre infância raiz e infância atual costuma destacar o papel da tecnologia e das mudanças urbanas. Hoje, é comum que boa parte do tempo livre seja ocupada por jogos digitais, vídeos e redes sociais, enquanto antes o pega-pega na rua e as brincadeiras ao ar livre eram a principal forma de lazer diário.

Também se nota alteração na rotina e na forma de convivência: muitas famílias preferem ambientes fechados por questões de segurança, e as agendas infantis incluem mais cursos, tarefas e compromissos. As relações com vizinhos e colegas passam a ocorrer com mais frequência em grupos on-line e plataformas de mensagem, criando um contraste com as ruas cheias de crianças de décadas passadas.

Algumas lembranças da infância mostram como as brincadeiras eram simples e cheias de energia. Brincar de pega-pega até machucar o joelho fazia parte da diversão de muita gente.

Conteúdo do canal Mayara Gonçalves, com mais de 15 mil de inscritos e cerca de 11 mil de visualizações, trazendo lembranças, costumes e histórias que marcaram outras gerações:

Como a tecnologia influencia o jeito de brincar hoje?

O acesso a smartphones, tablets e consoles de videogame ampliou o leque de possibilidades de lazer, mas reduziu o tempo de brincadeiras espontâneas ao ar livre. Jogos digitais, vídeos curtos e redes sociais se tornaram parte central da infância atual, mudando a forma de interação, a percepção de tempo livre e até o tipo de habilidades mais exercitadas no dia a dia.

Essa transformação não é totalmente negativa, pois os recursos digitais também favorecem criatividade, aprendizado e contato com amigos distantes. No entanto, o desafio das famílias e educadores é equilibrar telas e experiências presenciais, garantindo momentos de movimento, contato com a natureza e convivência fora do ambiente virtual.

Como manter viva a nostalgia sem ficar preso ao passado?

A nostalgia de infância pode funcionar como ponte entre gerações, aproximando adultos e crianças por meio de relatos e experiências compartilhadas. Contar histórias de pega-pega, jogos improvisados e tardes na rua ajuda a contextualizar um período em que a brincadeira ocupava o centro do dia e a rua tinha outro significado para as famílias.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Algumas famílias e educadores procuram resgatar elementos da infância raiz em momentos específicos, como encontros em praças, atividades ao ar livre, dias sem uso de telas ou festas com brincadeiras antigas. Assim, a imagem do joelho machucado, do chamado no portão e das risadas na calçada permanece viva no imaginário coletivo, sem negar as mudanças trazidas pelo tempo e pela tecnologia.