O motorista de aplicativos, Regilânio da Silva Inácio, 42 anos, de Juazeiro do Norte, sofreu, no dia 4 deste mês, um grave acidente ao ser atingido por um aparelho de musculação que estava com carga de 150kg. A lesão na coluna vertebral, conhecida como listese traumática acontece quando uma das vértebras da coluna desliza sobre a outra, caracterizando a perda do alinhamento.





A pressão dos nervos pode causar dor intensa nas costas ou aglomeração de nervos que produz dor nas pernas ou dormência, encurtamento dos músculos posteriores, perda da força e coordenação dos movimentos e incapacidade de andar.





O motorista, que após o acidente, perdeu a movimentação dos braços e pernas, passou por uma cirurgia no sábado, de mais de 4 horas de duração e tem, segundo os médicos, menos de 1% de chance de voltar a andar.





A lesão foi entre as vértebras T12 (fim da parte torácica) e L1 (início da parte lombar). A vértebra inferior (L1) se deslocou para trás em relação à vértebra superior (T12).









Segundo Daniel Oliveira, ortopedista especializado em coluna vertebral e diretor do NOT - Núcleo de Ortopedia e Traumatologia de Belo Horizonte, a lesão de Regilânio pode ser considerada delicada, grave e a mais complexa da coluna toracolombar porque houve uma rotação e torção da medula.





"Mas existem variações que podem ir de pequenos deslocamentos, que não causem nenhuma lesão neurológica, até deslocamentos bem significativos que podem levar a uma secção da medula e a perda completa dos movimentos."









O ortopedista explica que, para esse tipo de lesão é realizada uma cirurgia onde se colocam pinos e parafusos metálicos de titânio para a redução da fratura, alinhamento ósseo e descompressão medular.





Tal lesão, como a ocorrida com o paciente de Juazeiro do Norte, por ter sido causada por um trauma, não tem nenhuma predisposição específica e pode ocorrer com qualquer pessoa que tenha sofrido acidentes graves como os automobilísticos ou quedas de altura, por exemplo.





Quanto maior o grau, maior as chances de agravamento e complicações.





Segundo Daniel, o procedimento cirúrgico realizado no paciente de Juazeiro do Norte consiste em estabilizar a parte óssea da coluna vertebral, através da colocação de placas e parafusos.





O ideal é, no atual momento, começar a fisioterapia, estimular a movimentação do corpo para, só daqui alguns meses, saber se haverá algum tipo de regeneração da medula.





De acordo com o médico que realizou a cirurgia, João Ananias, foi colocada uma haste na parte posterior da coluna, pegando vértebras acima (3) e abaixo do local do trauma (3), afixada com 12 parafusos metálicos de titânio e uma haste.