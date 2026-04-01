Influenciadora fala sobre cirurgia e levanta debate sobre saúde vascular

A influenciadora Camila Loures chamou atenção ao revelar que passou por uma cirurgia para retirada de vasinhos na perna, com objetivo preventivo, destacando que a decisão não teve motivação estética. O relato reacende uma discussão importante sobre procedimentos vasculares que, muitas vezes, são associados apenas à aparência, mas têm papel fundamental na saúde e na prevenção de complicações futuras.

A cirurgiã vascular Nayara C. Batagini explica que esse tipo de intervenção pode, sim, ter caráter preventivo, principalmente em casos de insuficiência venosa. “Muitas doenças vasculares começam de forma silenciosa e evoluem ao longo do tempo. Quando tratadas precocemente, conseguimos evitar complicações mais graves, como dor crônica, inchaço persistente e até lesões de pele”, afirma.

Segundo a especialista, é comum que pacientes procurem ajuda inicialmente por questões estéticas, mas descubram a necessidade de tratamento clínico. “As varizes, por exemplo, não são apenas um incômodo visual. Elas indicam uma alteração na circulação que pode progredir. Tratar no início significa menos sofrimento e melhores resultados a longo prazo”, explica.

A cirurgiã vascular Aline Helena reforça que a prevenção está diretamente ligada à qualidade de vida. “Quando falamos em cirurgia preventiva, estamos falando de interromper a progressão de uma doença. Isso reduz sintomas, melhora a circulação e evita que o paciente chegue a quadros mais complexos, que exigem intervenções maiores”, destaca.

Outro ponto importante é a evolução das técnicas, que tornaram os procedimentos mais seguros e menos invasivos. “Hoje contamos com tecnologias modernas que permitem tratar problemas vasculares com recuperação mais rápida e menor impacto na rotina do paciente. Isso também contribui para que mais pessoas busquem ajuda antes que o quadro se agrave”, explica Nayara.

A decisão, no entanto, deve sempre ser individualizada e baseada em avaliação médica. “Nem todo caso exige cirurgia imediata, mas o acompanhamento é essencial. Exames clínicos e de imagem ajudam a definir o melhor momento para intervir”, acrescenta Aline.

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O caso de Camila Loures reforça a importância de olhar para além da estética quando se trata da saúde vascular. Mais do que corrigir sinais visíveis, o cuidado precoce pode evitar complicações e garantir mais bem-estar ao longo do tempo.