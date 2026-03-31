O corpo fala: por que o seu estado emocional pode travar sua cicatrização?

O processo de recuperação de uma lesão na pele vai muito além de curativos modernos e pomadas de última geração. Dados da Organização Mundial da Saúde (OMS) indicam que cerca de 90% das doenças têm algum fundo psicossomático ou são agravadas pelo estresse emocional.

Quando o organismo está sob pressão constante, o sistema imunológico entra em estado de alerta, liberando hormônios que dificultam a regeneração dos tecidos. Essa conexão entre a mente e a biologia explica por que muitos pacientes apresentam feridas que simplesmente não fecham, mesmo recebendo o tratamento clínico adequado.

No Instituto que leva seu nome, a estomaterapeuta Micheline Sarquis observa diariamente como o ambiente familiar e o equilíbrio mental ditam o ritmo da recuperação.

Segundo a estomaterapeuta Micheline Sarquis, a pele é o órgão que mais expressa nossas fragilidades emocionais Arquivo pessoal

Segundo a especialista, o estresse crônico eleva os níveis de cortisol no sangue, o que reduz a produção de citocinas essenciais para a fase inflamatória da cicatrização. Sem esse equilíbrio interno, o corpo prioriza a sobrevivência ao estresse em vez de focar a energia na reconstrução da pele. "Muitas vezes, a ferida que não sara é apenas o reflexo de um conflito que o paciente ainda não conseguiu processar internamente", explica.

Problemas como depressão, ansiedade ou lutos mal resolvidos funcionam como barreiras invisíveis para o sucesso do tratamento. A especialista defende que, se o paciente vive em um ambiente de hostilidade ou negligência, o organismo entende que não é o momento de se restaurar, mantendo a ferida em um estado de estagnação crônica.

A rede de apoio é outro fator determinante. Famílias que oferecem suporte emocional e segurança aceleram o processo de cura, enquanto o isolamento social tende a cronificar o problema. A especialista ressalta que o acolhimento reduz a carga de adrenalina no sistema circulatório, permitindo que o sangue flua melhor para as extremidades e leve o oxigênio necessário para as células de defesa trabalharem. "Quando o indivíduo se sente amparado, o cérebro envia sinais de segurança que autorizam o corpo a concluir o processo de reparo", pontua Micheline.

Para reverter casos de difícil resolução, a especialista sugere que os cuidadores e familiares fiquem atentos aos sinais de desânimo ou apatia do paciente. O tratamento de feridas complexas exige uma "visão 360 graus", unindo a técnica técnica rigorosa ao suporte psicológico.

Muitas vezes, a introdução de terapias integrativas, ou apenas uma mudança na dinâmica de convivência da casa, gera resultados mais rápidos do que qualquer intervenção cirúrgica isolada. A pele é o maior órgão do ser humano e, segundo a estomaterapeuta, também é o que mais expressa nossas fragilidades emocionais.

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O objetivo é promover uma integração entre o cuidado físico e o bem-estar da mente para garantir a longevidade da cura. Ao entender que a emoção pode ser tanto o veneno quanto o antídoto, o caminho para a alta se torna muito mais curto e menos doloroso. "A cicatrização real acontece de dentro para fora, começando pela disposição da mente em permitir que o corpo se restabeleça", afirma a profissional.