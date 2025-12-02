Adrenalina libera vias aéreas em casos graves de laringite, mas aplicação errada pode ser fatal
Segundo os pais, Benício de Freitas piorou após receber adrenalina por via venosa
SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um provável erro médico provocou a morte de um menino de 6 anos em Manaus na última semana. A polícia investiga a morte de Benício de Freitas, que deu entrada na instituição com tosse e suspeita de laringite e, segundo os pais, piorou após receber adrenalina por via venosa, quando a indicação seria por nebulização.
Especialistas afirmam que o uso venoso da adrenalina é reservado a situações de extrema urgência, como em uma parada cardíaca. Quando aplicada em pacientes estáveis, pode causar efeitos adversos graves e até morte, como ocorreu com Benício.
O QUE É LARINGITE
A laringite é uma inflamação da laringe, região onde ficam as cordas vocais. Segundo Albert Bousso, diretor do Hospital Darcy Vargas, administrado pelo Einstein, em crianças, a tosse costuma ter som metálico, comparado ao latido de um cão ("tosse de cachorro"). Os sintomas pioram à noite, quando o ar está mais seco.
Segundo o otorrinolaringologista Guilherme Scheibel, a doença pode evoluir para quadro grave com obstrução das vias aéreas -por onde o ar entra e sai dos pulmões-, sobretudo em crianças menores. "A via aérea delas é naturalmente mais estreita. Um inchaço leve em um adulto, nelas se torna significativo", diz o médico.
Scheibel afirma que a piora pode ser rápida em infecções virais mais agressivas, exposição a ar seco, choro intenso ou esforço respiratório. Crianças com prematuridade, alergias ou doenças respiratórias têm risco maior de descompensação.
TRATAMENTO
O tratamento depende da gravidade. Segundo Scheibel, casos leves são manejados com hidratação e ambiente umidificado. Usa-se corticoide por via oral ou nebulizada.
Quando há dificuldade respiratória importante, estridor em repouso [som respiratório agudo e áspero] ou cansaço, o atendimento deve ser hospitalar. Nessas situações, a criança recebe corticoide em dose ajustada e, quando necessário, adrenalina nebulizada.
A pediatra e intensivista Anna Dominguez Bohn explica que a adrenalina precisa ser inalatória nesses casos, porque, ao agir diretamente na via aérea, contrai os vasos e reduz o inchaço da laringe.
ADRENALINA
A adrenalina é um hormônio produzido pelas glândulas suprarrenais. É liberada em situações de estresse e prepara o corpo para a "resposta de luta ou fuga", elevando batimentos cardíacos, pressão arterial e capacidade respiratória.
Como medicamento, é usada em emergências, em parada cardíaca e, em alguns casos, para reduzir edema das vias aéreas superiores.
Pode ser administrada por via intramuscular, intravenosa ou por nebulização. Segundo Bohn, a escolha depende da indicação clínica. "A adrenalina por nebulização é usada em sintomas que afetam a via aérea superior, como na laringite ou no pós-estubação", diz.
A adrenalina endovenosa é restrita a situações críticas. "É altamente sensível, usada em doses muito diluídas. Um erro pode causar arritmias e colapso cardiovascular", afirma. A comparação, diz ela, é semelhante ao desfibrilador: "Um choque em alguém consciente pode causar parada cardíaca, mas, no contexto certo, salva vidas".
Scheibel reforça que o risco de usar a via inadequada é grande. "A adrenalina intravenosa aumenta bruscamente a frequência cardíaca e pressão arterial. Em crianças pequenas, isso pode desencadear arritmias graves, alterações neurológicas e até colapso cardiovascular."
Após o uso do medicamento, a observação deve ser contínua. "Monitoramos saturação, frequência respiratória e batimentos. O efeito da nebulização é rápido, mas temporário", diz.
Os especialistas afirmam que ter uma equipe treinada e capacitada é essencial. "Erros acontecem porque a dose pediátrica é individualizada, depende do peso e exige cálculo preciso. Pressa, falha de protocolo ou comunicação inadequada aumentam o risco", afirma Scheibel.