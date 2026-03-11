Embolia pulmonar: informação e prevenção reduzem risco de complicações

O tromboembolismo venoso, que engloba a trombose venosa e a embolia pulmonar, figura como a terceira causa de morte cardiovascular, atrás apenas do infarto agudo do miocárdio e do acidente vascular cerebral (AVC). Além disso, representa a principal causa de morte evitável em pacientes hospitalizados.

De acordo com o presidente da Sociedade Brasileira de Angiologia e de Cirurgia Vascular – Regional São Paulo (SBACV-SP), professor Antonio Eduardo Zerati, em muitos casos, os sintomas iniciais são leves e podem ser confundidos com problemas respiratórios comuns. Essa semelhança atrasa o diagnóstico e aumenta o risco de complicações fatais.

Segundo Antonio, a embolia pulmonar é uma complicação potencialmente grave da trombose venosa profunda. Algumas condições de maior risco podem exigir medidas de prevenção que variam de orientações gerais, como estimular a movimentação e a hidratação, ao uso de medicamentos anticoagulantes. Este segundo é restrito a casos específicos e sempre sob orientação médica.

“O desafio está justamente em identificar essas situações de maior risco. Para isso, é importante consultar um médico especialista, principalmente pessoas que já tiveram o diagnóstico de trombose venosa previamente, têm familiares próximos que já sofreram trombose venosa, vão passar por cirurgias de médio e grande porte ou que têm viagens aéreas com tempo de voo superior a duas horas”, alerta o médico.

Fatores de risco que exigem atenção

A embolia pulmonar pode atingir qualquer idade, mas a incidência aumenta com o envelhecimento e em situações específicas, como:

Internação prolongada e imobilização



Cirurgias de grande porte, especialmente ortopédicas e abdominais



Fraturas em membros inferiores



Câncer e quimioterapia



Insuficiência cardíaca



Gravidez



Uso contínuo de anticoncepcionais hormonais



Tabagismo



Obesidade



Longos trajetos (acima de duas horas) com pouca mobilidade



Histórico familiar ou distúrbios hereditários da coagulação



O especialista orienta que sinais como falta de ar súbita, dor no peito que piora ao respirar, tosse com sangue, inchaço em uma perna ou mais acentuado em uma das pernas, palpitações, tontura e desmaio exigem avaliação médica imediata.

Em casos mais graves, a primeira manifestação pode ser um colapso cardiovascular. Quando o coágulo é volumoso, há comprometimento importante da circulação pulmonar e sobrecarga aguda do lado direito do coração, o que pode levar ao choque e à parada cardiorrespiratória.

Um ultrassom com doppler colorido pode evidenciar a trombose venosa profunda, enquanto o diagnóstico de embolia pulmonar é feito por tomografia computadorizada do tórax. “Quanto mais precoce a identificação da trombose ou da embolia pulmonar, maiores as chances de recuperação. Após o diagnóstico, o tratamento deve ser iniciado imediatamente com medicamentos anticoagulantes. Em alguns casos, procedimentos específicos podem ser necessários”, orienta o especialista.

Para a SBACV-SP, a prevenção representa a estratégia mais eficaz. Pacientes hospitalizados ou com risco elevado devem passar por avaliação individualizada para definição de medidas preventivas adequadas. Já diante de suspeita de trombose venosa profunda e/ou embolia pulmonar, a orientação é procurar atendimento médico de urgência.