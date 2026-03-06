4 curiosidades sobre o ômega-3

O ômega-3 é um suplemento popularmente conhecido entre pessoas com idade mais madura, sendo um grande aliado na saúde cardiovascular. No entanto, seu consumo vai muito além do que é de conhecimento comum e pode trazer benefícios em todas as idades

Apesar de ser um dos suplementos em cápsula mais populares do mercado, o ômega-3 também é um dos mais cercados por informações equivocadas, como a ideia de que seu uso é restrito à terceira idade ou voltado apenas à prevenção de doenças cardiovasculares.

Presente naturalmente em alimentos como peixes, sementes de chia e linhaça e oleaginosas, o ômega-3 é composto pelos ácidos graxos EPA e DHA, responsáveis por diversas funções no organismo. Como o corpo humano não consegue produzi-los em quantidades suficientes, a ingestão por meio da alimentação ou suplementação pode ser necessária.

“O ômega 3 em forma de suplemento pode contribuir para o controle de processos inflamatórios, para a saúde cerebral, função muscular e equilíbrio metabólico. Por isso, seu uso não se restringe a uma faixa etária específica e pode ser um grande aliado na rotina de jovens e adultos que praticam atividades físicas regularmente”, afirma a nutricionista da Soldiers Nutrition, Sandra Regina Garcia.

Com o aumento da busca por hábitos mais saudáveis e por suplementos que apoiem a performance física e mental, é importante entender quais são os benefícios por trás de cada nutriente. Pensando nisso, Sandra listou quatro curiosidades sobre o ômega 3 que merecem atenção antes da compra. Confira:

Não é só para a terceira idade

Embora essa seja uma percepção bastante comum, o consumo do suplemento não se limita às pessoas mais velhas. Jovens e adultos fisicamente ativos podem se beneficiar de seus efeitos, desde que com orientação profissional.

“No público mais jovem, o ômega 3 atua auxiliando no desempenho mental, contribui na saúde metabólica e na performance física, aspectos essenciais para quem mantém uma rotina ativa de treinos. Dessa forma, seu uso vai além da prevenção e funciona como um suporte diário para o organismo”, explica.

Muito além da saúde cardiovascular

Um dos papéis mais conhecidos na suplementação com o ômega 3 está relacionado à prevenção da saúde cardiovascular, mas suas vantagens não se restringem a isso. O nutriente auxilia no equilíbrio dos níveis de triglicerídeos, pode contribuir para a melhora da circulação sanguínea e favorece a elasticidade dos vasos, o que impacta diretamente o metabolismo e os processos inflamatórios do corpo.

“O que muitas pessoas não imaginam também é que o ômega 3 exerce um papel importante no funcionamento do cérebro e do sistema nervoso. Existem muitos estudos que associam seu consumo à melhora da memória, da concentração e do humor, além da sua contribuição para a qualidade do sono e o controle do estresse”, destaca a nutricionista.

Recuperação muscular e desempenho físico

“Para quem possui uma rotina ativa de treinos, o ômega 3 pode auxiliar na recuperação muscular. Sua ação anti-inflamatória auxilia na redução de micro inflamações causadas pelo exercício, o que pode refletir em menos dores musculares no pós-treino e em um retorno mais rápido aos estímulos físicos”, aconselha Sandra Garcia.

Além disso, o consumo regular do nutriente também está associado à melhora da função muscular, da resistência e da preservação da massa magra, favorecendo tanto atletas quanto pessoas que treinam regularmente, sempre associado a uma alimentação equilibrada e hábitos de vida saudáveis.

Nem todo ômega-3 é igual

Nem todos os alimentos e suplementos oferecem a mesma quantidade e qualidade de ômega 3 disponível para absorção pelo organismo. Por isso, é importante estar atento à concentração de EPA e DHA, além dos selos de pureza e procedência da matéria-prima.

“O EPA e o DHA são os principais ácidos graxos do ômega 3 responsáveis pelos seus efeitos no organismo. Por isso, ao escolher um suplemento, é essencial observar a quantidade desses ativos no rótulo e a qualidade da matéria-prima. Enquanto o EPA está mais relacionado à ação anti-inflamatória e à saúde cardiovascular, o DHA tem papel fundamental na estrutura do cérebro, da visão e do sistema nervoso”, reforça a profissional.