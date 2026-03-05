Limite de hiperconectividade é comum nos países mais felizes do mundo
Celular sobre a mesa reduz em até 15% a capacidade cognitiva; pesquisadora reflete sobre políticas de atenção e impactos do alto tempo de tela no bem-estar
Ter o celular sobre a mesa durante uma reunião reduz em até 15% a capacidade cognitiva disponível, mesmo desligado e com a tela virada para baixo. O dado, levantado por pesquisadores da Åbo Akademi e apresentado na Finlândia e na Dinamarca, resume o argumento que vem sustentando uma das transformações mais silenciosas nos países que lideram o World Happiness Report: a proteção do foco como política de Estado.
Renata Rivetti, pesquisadora da ciência da felicidade, TEDx Speaker e autora do livro O Poder do Bem-Estar, publicado em 2025 pela Editora Objetiva, esteve nos dois países nórdicos para estudar de perto os conceitos de Sisu — a resiliência finlandesa diante da adversidade — e Hygge — a arte dinamarquesa de cultivar segurança emocional e pertencimento. O que ela encontrou foi uma terceira camada: uma relação deliberada e culturalmente enraizada com os limites da hiperconectividade.
O celular que ninguém apagou
“O mecanismo é fisiológico, não comportamental. O cérebro humano não consegue ignorar a possibilidade de uma notificação. Mesmo sem som, mesmo sem toque, o aparelho sobre a mesa mantém o sistema nervoso em estado de alerta permanente, um processo que consome recursos cognitivos de forma constante e silenciosa”, explica a pesquisadora.
Pesquisas apresentadas durante a imersão apontam que esse estado de monitoramento inconsciente alimenta o que a literatura sobre produtividade chama de shallow work: tarefas realizadas com atenção fragmentada, que criam a ilusão de eficiência enquanto produzem zero novo valor. No longo prazo, o padrão se traduz em menor profundidade analítica, dificuldade de raciocínio estratégico, aumento de erros e exaustão mental acelerada.
Biologia x conexão permanente
Outro ponto central observado na imersão diz respeito ao que se chama de "realidade biológica do sistema". “O cérebro opera em ciclos naturais de ativação e recuperação e pausas não são sinal de improdutividade, mas mecanismos essenciais de processamento”, afirma Renata.
Os estudos apresentados durante os encontros organizam esse funcionamento em três protocolos complementares:
- Energia: movimento físico, exposição à luz, estímulos corporais
- Reset: silêncio, respiração, redução de estímulos
- Conexão: interação social real, sem mediação constante de telas
Sem esses ciclos, o sistema nervoso permanece em hiperativação. O efeito é conhecido: queda de foco, irritabilidade, decisões de pior qualidade e um cansaço que não se resolve com uma noite de sono.
De comportamento individual a decisão política
Na Finlândia e na Dinamarca, as políticas de desconexão digital já integram a cultura de empresas e órgãos públicos e, mesmo na vida social, as pessoas não ficam com o celular. “Essa mudança cultura faz com que o senso de ansiedade que o celular traz seja combatido no dia a dia”, explica a pesquisadora.
Paralelamente, avança o debate sobre literacia digital para todas as faixas etárias. A questão não é apenas o acesso à tecnologia, mas o desenho dos ambientes digitais e os incentivos que eles constroem, uma discussão que, nos países nórdicos, já transbordou das escolas para o mundo corporativo e para as políticas públicas.
No Brasil, em janeiro de 2025, foi sancionada a lei de restrição ao uso de celulares em escolas, mas a implementação ainda é fragmentada. No ambiente corporativo, o debate sobre desconexão nem começou, mesmo com a entrada em vigor, também em 2025, da NR-01, norma que exige das empresas ações preventivas em saúde mental.
Segundo a especialista, felicidade não é ausência de desafio, mas a capacidade de atravessá-lo com suporte coletivo e previsibilidade social. Em um cenário de hiperestimulação permanente, proteger a atenção deixou de ser escolha individual e passou a ser uma decisão cultural e institucional. É o que os países mais felizes do mundo já entenderam.