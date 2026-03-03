Assine
VERÃO

Calor intenso ocasiona aumento de crises alérgicas

Altas temperaturas e umidade favorecem proliferação de ácaros, fungos e irritantes ambientais, agravando quadros de rinite, asma e dermatites

Estado de Minas
Estado de Minas
Repórter
03/03/2026 16:30

Tanto alergias respiratórias quanto de pele apresentam aumento nas épocas mais quentes
Tanto alergias respiratórias quanto de pele apresentam aumento nas épocas mais quentes

O aumento das temperaturas, especialmente nos meses mais quentes e úmidos do ano, tem sido acompanhado por uma elevação nas queixas relacionadas a crises alérgicas. Problemas respiratórios, como rinite e asma, além de manifestações cutâneas, como dermatites e urticárias, tornam-se mais frequentes nesse período, exigindo atenção redobrada de crianças, idosos e pessoas com histórico de alergias.

O calor associado à umidade cria um ambiente propício para a proliferação de ácaros, fungos e outros microrganismos que atuam como gatilhos alérgicos. Além disso, a maior concentração de poluentes no ar e o uso intenso de ventiladores e aparelhos de ar-condicionado, quando sem manutenção adequada, podem agravar os sintomas. Entre os sinais mais comuns estão espirros frequentes, coriza, congestão nasal, chiado no peito, tosse persistente, coceira na pele e aparecimento de manchas avermelhadas.

“Durante períodos de calor intenso, observamos um aumento significativo nas crises alérgicas, tanto respiratórias quanto de pele. O calor e a umidade favorecem a proliferação de ácaros e fungos, além de potencializarem a ação de poluentes no ar. Pacientes com rinite, asma ou dermatites precisam redobrar os cuidados, manter o tratamento em dia e procurar avaliação médica ao perceber piora dos sintomas”, explica o infectologista da Rede Oto, Danilo Campos.

Especialistas orientam que medidas simples podem reduzir os riscos, como manter ambientes ventilados, higienizar filtros de ar-condicionado regularmente, evitar acúmulo de poeira, optar por roupas leves e manter a hidratação adequada da pele e do organismo. Em casos de falta de ar, inchaço, piora rápida das lesões cutâneas ou sintomas persistentes, a recomendação é buscar atendimento médico para avaliação e ajuste do tratamento.

O acompanhamento regular com especialista e a adesão correta às medicações prescritas são fundamentais para prevenir complicações e garantir mais qualidade de vida mesmo durante períodos de calor intenso.

