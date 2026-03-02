Caso Adriana Araújo: entenda o que é um aneurisma cerebral

Na noite do último sábado (28/2), a cantora Adriana Araújo sofreu um aneurisma cerebral. Em nota oficial divulgada pela equipe, a artista estava em casa quando passou mal e desmaiou. Após ser levada a uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA), Adriana foi transferida para o Hospital Municipal Odilon Behrens, em Belo Horizonte, onde foi constatada a condição. Na tarde desta segunda-feira (2/3), a cantora faleceu vítima do aneurisma. A nota foi divulgada em suas redes sociais.

Afinal, o que é?

Segundo o neurocirurgião Feres Chaddad, professor e chefe da neurocirurgia vascular da EPM/Unifesp, um aneurisma cerebral corresponde à dilatação anormal de uma artéria no cérebro e representa cerca de 5% dos casos de acidente vascular cerebral (AVC). Essa fragilidade pode levar à ruptura e causar uma hemorragia cerebral, como foi o caso de Adriana Araújo.

O neurocirurgião conta que o aneurisma cerebral pode impactar a vida de um paciente de forma profunda, sendo fundamental procurar um especialista quando identificados os sinais. "O aneurisma é silencioso, mas, quando diagnosticado precocemente, as chances de tratamento seguro e eficaz aumentam significativamente", afirma Feres.

Embora o câncer seja responsável por uma parcela maior de mortes em escalas globais, o aneurisma cerebral se destaca pela letalidade imediata e alta incidência de sequelas graves, sobretudo entre mulheres. No mundo, a estimativa é de 6,67 casos a cada um milhão de habitantes e cerca de 500 mil mortes por ano, sendo que metade das vítimas tem menos de 50 anos.

Sinais e fatores de risco

Embora silencioso na maior parte do tempo, alguns sinais de alerta podem indicar risco: dor de cabeça súbita e intensa, alterações visuais, náuseas e vômitos, convulsões e rigidez na nuca.

De acordo com o médico, “a dor de cabeça súbita e muito forte, acompanhada de náuseas e vômitos, pode ser um sinal clássico da ruptura de um aneurisma cerebral. Reconhecer esses sintomas pode salvar vidas, já que a rapidez no diagnóstico e no tratamento faz toda a diferença”.

Entre os principais fatores de risco estão:

Tabagismo

Hipertensão arterial

Colesterol elevado

elevado Histórico familiar

Idade

A incidência é maior entre os 35 e 60 anos, especialmente em mulheres, cujo risco pode ser até 60% maior. Mesmo quando fatores como pressão arterial e tabagismo são considerados, o risco de ruptura em mulheres é, em média, 1,4 vez maior maior que para os homens.

Além disso, mulheres apresentam até 60% mais chance de desenvolver aneurismas, e o risco de ruptura para elas é em média 1,4 vez maior do que para os homens, mesmo quando fatores como pressão arterial e tabagismo são considerados. No Brasil, um levantamento mostra que mais de 77% dos diagnósticos ocorre em mulheres, um índice que ultrapassa a média internacional (75%).

Tem cura?

Segundo o especialista, o tratamento do aneurisma depende do tamanho, localização e risco de ruptura. Pode variar de acompanhamento clínico, com controle da pressão arterial, a procedimentos minimamente invasivos, como a embolização, ou cirurgias tradicionais de clipagem.

* Estagiária sob supervisão da editora Ellen Cristie.