Festival inaugura espaço de escalada na Serra do Cipó com estrutura inédita

A prática de subir montanhas é registrada há milhares de anos, com pinturas datadas de 400 a.C. O formato esportivo da escalada, no entanto, foi consolidado na segunda metade do século XIX, e as primeiras competições em ambientes fechados ocorreram na década de 1980.

No sábado, 7 de março, a inauguração da Blocs, na Serra do Cipó, marca a abertura de um novo ginásio voltado à escalada esportiva em Santana do Riacho, município localizado a cerca de 100 quilômetros de Belo Horizonte, no eixo norte da Região Metropolitana. O espaço passa a integrar a estrutura dedicada à prática indoor na região.

A programação começa das 9h às 12h, com atividades voltadas para crianças de 4 a 10 anos, incluindo premiação. A partir das 14h, ocorrem as competições para as categorias juvenil (11 a 17 anos), adulto, amador, profissional e 45+.

Localizada em área de transição entre Cerrado e Mata Atlântica, a Serra do Cipó reúne formações rochosas, cânions, rios e cachoeiras. A região é conhecida pela concentração de vias de escalada e pela prática de esportes de aventura, favorecida pelo acesso rodoviário e pela diversidade de paredões naturais.

Treinamento

Entre os equipamentos instalados está o Kilter Board, desenvolvido no Colorado (EUA). A estrutura é utilizada para treinamento e é parceira oficial da International Federation of Sport Climbing (IFSC), entidade responsável pela regulamentação da escalada esportiva no mundo.

O sistema de treinamento é uma parede interativa com agarras iluminadas por LED e inclinação ajustável, controlada por aplicativo de smartphone. O sistema reúne mais de 300 mil rotas cadastradas por usuários na plataforma digital, permitindo a configuração de treinos conforme o nível técnico do praticante. As agarras possuem formato ergonômico e variações de tamanho.

Durante o evento, o Kilter Board terá variações de inclinação a cada hora, alterando o nível de dificuldade das rotas. Os participantes escalarão percursos definidos de acordo com suas categorias técnicas. A cerimônia de premiação está prevista para 18h30. A programação inclui ainda apresentação do DJ Corisco Dub, das 10h30 às 22h.

Além do Kilter Board, o ginásio contará com um MoonBoard 2024, modelo padronizado de treinamento criado por Ben Moon, uma Comp Wall no padrão internacional de competições, dois Spray Walls, estúdio para treinamento funcional e musculação, além de área destinada ao público infantil.

Escalada esportiva

A escalada esportiva estreou nos Jogos Olímpicos em Tóquio, no Japão, em 2021, com três disciplinas: velocidade, boulder (escalada sem o uso dos equipamentos de segurança) e dificuldade.

Na prova de velocidade, dois atletas escalam simultaneamente uma rota fixa em uma parede de 15 metros. No boulder, os competidores enfrentam um conjunto de rotas em uma parede de até quatro metros de altura, dentro de tempo determinado. Já na dificuldade, o objetivo é alcançar a maior altura possível em uma parede com mais de 15 metros, também dentro de limite de tempo.

Serviço

Festival Blocs

Data: 7 de março

Horários:

9h às 12h – Kids (4 a 10 anos)

14h às 18h – Juvenil (11 a 17 anos), Adulto, Amador, Pro e 45+

18h30 às 19h30 – Premiação

10h30 às 22h – DJ Corisco Dub

Local: Alameda Milho Verde, 104 - Serra do Cipó, Santana do Riacho

Instagram: @blocs.br