Assine
overlay
Início Bem viver
ESTRATÉGIA

O que realmente está travando seu emagrecimento?

"Treino é estímulo, resultado vem do conjunto"; especialista explica mitos sobre rotina de treino, cardio em jejum, déficit calórico e intensidade

Publicidade
Carregando...
E
Estado de Minas
E
Estado de Minas
Repórter
27/02/2026 16:19

compartilhe

SIGA
x
Déficit calórico não é passar fome. Precisa ser ajustado à rotina, ao treino e à realidade da pessoa
Déficit calórico não é passar fome. Precisa ser ajustado à rotina, ao treino e à realidade da pessoa crédito: KamranAydinov/FreePik

Muita gente acredita que treinar cinco vezes por semana é garantia de emagrecimento. Mas, segundo o personal trainer Márcio Lui, não é bem assim. Ele conta que treinar cinco vezes por semana, por exemplo não resolve tudo.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

O que costuma travar o emagrecimento é a falta de consistência fora da academia. Alimentação desorganizada, sono ruim, estresse elevado e exageros no fim de semana podem anular completamente o esforço feito no treino. Como o especialista reforça: "Treino é estímulo. Resultado vem do conjunto."

"Não adianta treinar pesado e depois compensar comendo mal. O corpo responde ao que é feito todos os dias, não apenas às horas passadas na academia", destaca Márcio Lui.

Cardio em jejum funciona?

Cardio em jejum não é milagre. Pode funcionar para algumas pessoas, mas não é o fator decisivo no emagrecimento. O que realmente promove perda de gordura é o déficit calórico ao longo do dia — e não o horário em que o cardio é realizado.

"Se a pessoa se sente bem treinando em jejum, ótimo. Mas se passa mal, perde rendimento ou acaba exagerando na comida depois, a estratégia deixa de valer a pena", explica o especialista, afirmando que "não existe fórmula mágica. Existe estratégia individual".

Leia Mais

Déficit calórico: por que muita gente faz errado?

O erro mais comum é radicalizar. Muita gente corta comida demais, reduz drasticamente as calorias, consome pouca proteína e não consegue sustentar a rotina por muito tempo. O resultado? Perde peso rápido e depois recupera tudo — o famoso efeito sanfona.

Déficit calórico não é passar fome. É comer com estratégia. Precisa ser ajustado à rotina, ao treino e à realidade da pessoa. Caso contrário, vira um processo insustentável.

Treino curto e intenso ou 1h de academia?

Depende de como essa uma hora está sendo usada. Um treino curto, bem estruturado e intenso pode ser muito mais eficiente do que uma hora dispersa, mexendo no celular entre as séries.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Segundo o especialista, qualidade é mais importante que duração. "Melhor 30 ou 40 minutos bem feitos do que uma hora mais ou menos", afirma. "Resultado não vem de modismos, mas de estratégia, constância e inteligência no processo."

Tópicos relacionados:

educador-fisico emagrecimento personaltrainer treino

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay