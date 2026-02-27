O que realmente está travando seu emagrecimento?
"Treino é estímulo, resultado vem do conjunto"; especialista explica mitos sobre rotina de treino, cardio em jejum, déficit calórico e intensidade
Muita gente acredita que treinar cinco vezes por semana é garantia de emagrecimento. Mas, segundo o personal trainer Márcio Lui, não é bem assim. Ele conta que treinar cinco vezes por semana, por exemplo não resolve tudo.
O que costuma travar o emagrecimento é a falta de consistência fora da academia. Alimentação desorganizada, sono ruim, estresse elevado e exageros no fim de semana podem anular completamente o esforço feito no treino. Como o especialista reforça: "Treino é estímulo. Resultado vem do conjunto."
"Não adianta treinar pesado e depois compensar comendo mal. O corpo responde ao que é feito todos os dias, não apenas às horas passadas na academia", destaca Márcio Lui.
Cardio em jejum funciona?
Cardio em jejum não é milagre. Pode funcionar para algumas pessoas, mas não é o fator decisivo no emagrecimento. O que realmente promove perda de gordura é o déficit calórico ao longo do dia — e não o horário em que o cardio é realizado.
"Se a pessoa se sente bem treinando em jejum, ótimo. Mas se passa mal, perde rendimento ou acaba exagerando na comida depois, a estratégia deixa de valer a pena", explica o especialista, afirmando que "não existe fórmula mágica. Existe estratégia individual".
Déficit calórico: por que muita gente faz errado?
O erro mais comum é radicalizar. Muita gente corta comida demais, reduz drasticamente as calorias, consome pouca proteína e não consegue sustentar a rotina por muito tempo. O resultado? Perde peso rápido e depois recupera tudo — o famoso efeito sanfona.
Déficit calórico não é passar fome. É comer com estratégia. Precisa ser ajustado à rotina, ao treino e à realidade da pessoa. Caso contrário, vira um processo insustentável.
Treino curto e intenso ou 1h de academia?
Depende de como essa uma hora está sendo usada. Um treino curto, bem estruturado e intenso pode ser muito mais eficiente do que uma hora dispersa, mexendo no celular entre as séries.
Segundo o especialista, qualidade é mais importante que duração. "Melhor 30 ou 40 minutos bem feitos do que uma hora mais ou menos", afirma. "Resultado não vem de modismos, mas de estratégia, constância e inteligência no processo."