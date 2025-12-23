Exageros de fim de ano exigem atenção redobrada com a saúde da pele

As confraternizações de fim de ano, marcadas por mesas fartas, consumo de bebidas alcoólicas, noites mais curtas e maior exposição ao sol, costumam deixar marcas que vão além do cansaço físico. A pele, maior órgão do corpo humano, é uma das primeiras a refletir os excessos desse período. Especialistas alertam que hábitos comuns nas festas podem comprometer o equilíbrio cutâneo, mas destacam que, com cuidados adequados, é possível minimizar danos e recuperar a saúde da pele.



Alimentação, álcool e descuido com a rotina

Segundo o biomédico, mestre em medicina estética e professor universitário, Thiago Martins, alguns comportamentos típicos do período festivo impactam diretamente a pele. O consumo excessivo de álcool e de alimentos ricos em açúcar, gordura e sal está entre os principais fatores de risco.





“Esses exageros aumentam processos inflamatórios no organismo, o que se reflete em oleosidade excessiva, acne, poros dilatados e perda do viço natural da pele”, explica. O excesso de sal, por sua vez, favorece a retenção de líquidos, resultando em inchaço facial, especialmente na região dos olhos.



Outro ponto frequentemente negligenciado é a rotina de cuidados diários. “Chegar em casa após eventos e não higienizar corretamente a pele, deixando maquiagem, suor e poluição acumulados, favorece a obstrução dos poros, inflamações e acelera o envelhecimento precoce”, alerta o especialista.

O álcool também merece atenção especial. De acordo com Thiago Martins, provoca desidratação, aumenta o estresse oxidativo celular e pode agravar quadros como a rosácea, devido à vasodilatação. A recomendação para reduzir os impactos inclui aumento da ingestão de água, uso de hidratantes com ácido hialurônico e a incorporação de antioxidantes na rotina nos dias seguintes às comemorações.



Sol e sono: dupla que influencia a aparência da pele



Para o dermatologista Lucas Miranda, o período coincide com o verão e, consequentemente, com maior exposição solar, muitas vezes sem a proteção adequada. “As festas ao ar livre e as viagens aumentam o tempo sob o sol. Sem fotoproteção correta, o risco de queimaduras, manchas, melasma e envelhecimento precoce cresce de forma significativa”, afirma.

O especialista reforça a importância do uso diário de protetor solar com fator de proteção adequado ao tipo de pele, reaplicado a cada duas ou três horas, além de medidas complementares, como chapéus, óculos escuros e roupas com proteção UV.



Outro fator determinante é o sono. “A privação de descanso compromete a regeneração celular, eleva os níveis de cortisol e reduz a oxigenação dos tecidos”, explica Thiago Miranda. O resultado é uma pele mais opaca, com olheiras, inchaço e maior predisposição a inflamações e acne.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Recuperação com cuidados consistentes







A boa notícia, segundo o médico, é que a maioria dos danos causados pelos excessos de fim de ano pode ser revertida. A retomada de uma rotina básica — limpeza suave duas vezes ao dia, hidratação adequada e fotoproteção diária — já contribui de forma significativa para a recuperação da pele.



A introdução de ativos como vitamina C, ácido hialurônico e niacinamida ajuda a melhorar a textura, o viço e a resistência cutânea. Em alguns casos, procedimentos realizados por profissionais habilitados, como hidratações profundas, peelings superficiais e protocolos antioxidantes, podem acelerar esse processo de forma segura.



“O mais importante é manter a constância nos cuidados e entender que a pele responde aos hábitos do dia a dia.”