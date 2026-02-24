GRATUITO
Faculdade promove mutirão da pele em Poço Fundo, Minas Gerais
Iniciativa gratuita oferecerá atendimentos, exames e cirurgias dermatológicas, além de gerar dados epidemiológicos que apoiam políticas públicas de saúde
24/02/2026 10:22
O mutirão da pele, promovido pela Faculdade Instituto Superior de Medicina (Ismd) , será realizado no dia 28/2 e 1º/3, em Poço Fundo, no Sul
de Minas Gerais. A ação tem como objetivo oferecer atendimento dermatológico gratuito, humanizado e de qualidade à população,
especialmente pessoas em situação de vulnerabilidade social.
laboratoriais, pequenos procedimentos cirúrgicos e dispensação gratuita de medicamentos, garantindo diagnóstico precoce e início imediato do
tratamento.
Além da assistência direta à população, a iniciativa também terá papel estratégico na produção de dados epidemiológicos, que contribuem para
o mapeamento das principais doenças de pele da região e auxiliam gestores públicos no planejamento de políticas de saúde mais eficazes.
Para a médica Raquel Vilela, fundadora da Faculdade Ismd e uma das idealizadoras do mutirão da pele, o projeto representa um compromisso
contínuo com o cuidado e a transformação social.
“O mutirão da pele nasceu do propósito de levar saúde, acolhimento e dignidade a quem mais precisa. Cada edição é uma oportunidade de
cuidar das pessoas, mas também de gerar conhecimento e apoiar decisões que impactam diretamente a saúde pública”, afirma.
De acordo com Raquel, a ação também tem forte caráter educativo e preventivo.“Muitas doenças dermatológicas podem ser tratadas ou
até evitadas quando diagnosticadas precocemente. Levar esse atendimento até a população é uma forma concreta de salvar pessoas e
promover qualidade de vida”, destaca.
Realizado em parceria com o poder público municipal e instituições de saúde da região, o mutirão da pele integra as ações de responsabilidade
social do Ismd, que alia ensino, pesquisa e extensão para formar profissionais capacitados e socialmente comprometidos.
Com mais de duas décadas de história e dezenas de edições realizadas, o projeto se consolida como uma das principais iniciativas de saúde
dermatológica gratuita em Minas Gerais, reforçando o papel do Ismd na promoção de uma medicina mais acessível, humana e transformadora.
Sobre o Ismd
O Instituto Superior de Medicina (Ismd), fundado em 2006, é mantenedor da Faculdade Ismd, instituição reconhecida pela excelência
acadêmica e pela atuação social em saúde.
Com unidades em Belo Horizonte (MG) e São Paulo (SP), oferece cursos de graduação, pós-graduação e atualização profissional, nas
modalidades presencial e a distância.
A instituição integra ensino, pesquisa e prática clínica supervisionada, realizando milhares de atendimentos gratuitos em diversas especialidades
e promovendo projetos sociais como mutirões de saúde, workshops, seminários e atividades voltadas para ampliar o acesso da população a
serviços médicos qualificados.
