Faculdade promove mutirão da pele em Poço Fundo, Minas Gerais

O mutirão da pele, promovido pela Faculdade Instituto Superior de Medicina (Ismd) , será realizado no dia , em Poço Fundo, no Sul

de Minas Gerais. A ação tem como objetivo oferecer atendimento dermatológico gratuito, humanizado e de qualidade à população,

especialmente pessoas em situação de vulnerabilidade social.

laboratoriais, pequenos procedimentos cirúrgicos e dispensação gratuita de medicamentos, garantindo diagnóstico precoce e início imediato do

tratamento.

Além da assistência direta à população, a iniciativa também á papel estratégico na produção de dados epidemiológicos, que contribuem para

o mapeamento das principais doenças de pele da região e auxiliam gestores públicos no planejamento de políticas de saúde mais eficazes.

Para a médica Raquel Vilela, fundadora da Faculdade Ismd e uma das idealizadoras do mutirão da pele, o projeto representa um compromisso

contínuo com o cuidado e a transformação social.

“O mutirão da pele nasceu do propósito de levar saúde, acolhimento e dignidade a quem mais precisa. Cada edição é uma oportunidade de

cuidar das pessoas, mas também de gerar conhecimento e apoiar decisões que impactam diretamente a saúde pública”, afirma.

De acordo com Raquel, a ação também tem forte cará educativo e preventivo.“Muitas doenças dermatológicas podem ser tratadas ou

até evitadas quando diagnosticadas precocemente. Levar esse atendimento até a população é uma forma concreta de salvar pessoas e

promover qualidade de vida”, destaca.

Realizado em parceria com o poder público municipal e instituições de saúde da região, o mutirão da pele integra as ações de responsabilidade

social do Ismd, que alia ensino, pesquisa e extensão para formar profissionais capacitados e socialmente comprometidos.

Com mais de duas décadas de história e dezenas de edições realizadas, o projeto se consolida como uma das principais iniciativas de saúde

dermatológica gratuita em Minas Gerais, reforçando o papel do Ismd na promoção de uma medicina mais acessível, humana e transformadora.

Sobre o Ismd

O Instituto Superior de Medicina (Ismd), fundado em 2006, é mantenedor da Faculdade Ismd, instituição reconhecida pela excelência

acadêmica e pela atuação social em saúde.

Com unidades em Belo Horizonte (MG) e São Paulo (SP), oferece cursos de graduação, pós-graduação e atualização profissional, nas

modalidades presencial e a distância.

A instituição integra ensino, pesquisa e prática clínica supervisionada, realizando milhares de atendimentos gratuitos em diversas especialidades

e promovendo projetos sociais como mutirões de saúde, workshops, seminários e atividades voltadas para ampliar o acesso da população a

serviços médicos qualificados.