SAÚDE DIÁRIA

Você está cuidando errado da pele madura? Aprenda a rotina correta, simples e sem exageros

Gessika Cristiny
Gessika Cristiny
Repórter
03/02/2026 10:34 - atualizado em 06/02/2026 11:03

A rotina de cuidados com a pele madura deixou de ser vista apenas como vaidade e passou a ser entendida como parte da saúde diária. Com o envelhecimento, a pele perde firmeza, elasticidade e hidratação, o que torna os cuidados constantes ainda mais importantes. Uma rotina simples e eficaz pode ajudar a suavizar linhas de expressão, melhorar a textura e manter o rosto com aparência descansada, sem exigir muitos produtos ou procedimentos complexos.

Como começar a cuidar da pele madura no dia a dia?

O ponto de partida para qualquer rotina de cuidados com a pele madura é a limpeza suave. Sabonetes muito agressivos podem retirar a oleosidade natural, deixando o rosto repuxado e mais vulnerável a irritações e ressecamento.

Para essa faixa etária, recomenda-se um limpador facial suave, de preferência em gel-creme ou loção, que remova impurezas sem agredir a barreira de proteção. Na sequência, entram hidratantes com ácido hialurônico, ceramidas e glicerina, ajustados ao tipo de pele.

A limpeza suave e a hidratação profunda são os pilares da pele madura.

Como montar uma rotina simples e eficaz para pele madura?

Entre os 40 e 60 anos, é comum o surgimento de manchas, flacidez e ressecamento mais intenso. A pele madura responde melhor a ativos específicos e a gestos básicos feitos todos os dias, como limpar, hidratar e proteger com filtro solar.

Uma rotina direta pode ser dividida entre manhã e noite, sem exageros. O importante é a constância e a adaptação às necessidades individuais, evitando mudanças bruscas ou excesso de produtos, o que pode causar irritação.

  1. Manhã
    • Limpeza: lavar o rosto com um sabonete facial suave para retirar resíduos da noite.
    • Sérum antioxidante: produtos com vitamina C, niacinamida ou outros antioxidantes ajudam a uniformizar o tom e a proteger contra agressões externas.
    • Hidratante facial: preferir fórmulas com ativos hidratantes e antioxidantes e, se possível, com ação firmadora.
    • Protetor solar: usar FPS 30 ou maior, com reaplicação a cada duas horas ao longo do dia.
  2. Noite
    • Remoção da maquiagem: quando houver, usar demaquilante ou água micelar antes do sabonete.
    • Limpeza: repetir o uso do sabonete para retirar poluição, suor e resíduos.
    • Tratamento: incluir, se orientado por profissional, produtos com retinol, ácido glicólico ou outros renovadores, respeitando a tolerância da pele.
    • Hidratante noturno: fórmulas mais encorpadas costumam ser bem aceitas à noite, favorecendo a sensação de nutrição.

Quais hábitos potencializam os cuidados com a pele?

Os resultados da rotina de cuidados com a pele madura não dependem apenas dos cosméticos. Hidratação adequada, sono reparador e proteção solar diária influenciam diretamente a aparência e a saúde da pele ao longo dos anos.

Alguns hábitos gerais podem complementar os produtos e potencializar seus efeitos, ajudando a preservar a firmeza, a luminosidade e a uniformidade do tom da pele madura:

  • Ingerir água ao longo do dia para auxiliar na hidratação global do organismo e da pele.
  • Evitar o tabagismo e o consumo excessivo de açúcar, que contribuem para a degradação do colágeno.
  • Manter um padrão regular de sono, favorecendo os processos de reparo noturno da pele.
  • Preferir alimentação variada, com frutas, legumes e gorduras boas, rica em vitaminas e antioxidantes.
  • Consultar um dermatologista periodicamente para avaliar manchas, sensibilidade e ajustar produtos.

