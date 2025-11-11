Dormir de lado e acordar com o colo todo marcado; saiba como evitar rugas

Você já acordou com o colo todo marcado depois de uma noite de sono? Essas marquinhas, conhecidas como sleep Lines, são causadas pela compressão da pele durante o descanso e, com o tempo, podem se transformar em rugas permanentes, aquelas que insistem em ficar mesmo quando a gente está de pé e bem acordada.





Mas dá para prevenir e até suavizar essas linhas com alguns cuidados simples.









A boa notícia é que dá para contar com uma ajudinha prática e eficaz: a placa de silicone para o colo.





A NullScar Placa Colo, por exemplo, é feita com 100% silicone de grau médico. É a única placa de silicone no mundo com princípio ativo. Tem textura maleável, é hipoalergênica, dermatologicamente testada e superconfortável de usar durante o sono. Além disso, hidrata a pele, é reutilizável e se encaixa facilmente na rotina de beleza.





“Ela age como uma barreira física, impedindo que a pele se dobre enquanto dormimos. Isso ajuda na prevenção das temidas linhas e pode ser uma grande aliada tanto para quem quer evitar os sinais do envelhecimento quanto para quem já apresenta algumas marcas e busca uma alternativa não invasiva para cuidar da pele. Para quem prefere não recorrer aos preenchimentos e tratamentos a laser, a placa é uma excelente opção”, destaca a dermatologista.





O ideal é aplicar a placa à noite, sobre a pele limpa e seca. “Ela funciona como um complemento aos cuidados diários e é um ótimo reforço para quem quer manter o colo bonito e bem cuidado”, explica Maria Cristina.





A dermatologista destaca também que essa região do corpo é delicada, e muitas vezes esquecida, mas sofre tanto quanto o rosto com os efeitos do sol, do tempo e do envelhecimento natural.