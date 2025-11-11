Assine
overlay
Início Saúde
SLEEP LINES

Dormir de lado e acordar com o colo todo marcado; saiba como evitar rugas

Especialista dá a dica: a fita de silicone pode ser a solução (e a pele agradece)

Publicidade
Carregando...
E
Estado de Minas
E
Estado de Minas
Repórter
11/11/2025 12:02

compartilhe

SIGA
x
Rugas
Rugas não só ao redor dos olhos, mas também no colo, incomodam muitas mulheres e dermatologista explica com lidar com essas linhas indesejadas crédito: Freepik
Você já acordou com o colo todo marcado depois de uma noite de sono? Essas marquinhas, conhecidas como sleep Lines, são causadas pela compressão da pele durante o descanso e, com o tempo, podem se transformar em rugas permanentes, aquelas que insistem em ficar mesmo quando a gente está de pé e bem acordada.

Mas dá para prevenir e até suavizar essas linhas com alguns cuidados simples.
 

Leia Mais

A dermatologista Maria Cristina Mesquita explica que o primeiro passo é repensar a posição ao dormir: “Sempre que possível, tente dormir de barriga para cima, olhando para o teto. Essa é a postura que mais ajuda a evitar as linhas do colo”, 

A boa notícia é que dá para contar com uma ajudinha prática e eficaz: a placa de silicone para o colo.
 

A NullScar Placa Colo, por exemplo, é feita com 100% silicone de grau médico. É a única placa de silicone no mundo com princípio ativo. Tem textura maleável, é hipoalergênica, dermatologicamente testada e superconfortável de usar durante o sono. Além disso, hidrata a pele, é reutilizável e se encaixa facilmente na rotina de beleza.

“Ela age como uma barreira física, impedindo que a pele se dobre enquanto dormimos. Isso ajuda na prevenção das temidas linhas e pode ser uma grande aliada tanto para quem quer evitar os sinais do envelhecimento quanto para quem já apresenta algumas marcas e busca uma alternativa não invasiva para cuidar da pele. Para quem prefere não recorrer aos preenchimentos e tratamentos a laser, a placa é uma excelente opção”, destaca a dermatologista.

O ideal é aplicar a placa à noite, sobre a pele limpa e seca. “Ela funciona como um complemento aos cuidados diários e é um ótimo reforço para quem quer manter o colo bonito e bem cuidado”, explica Maria Cristina.
 

A dermatologista  destaca também que essa região do corpo é delicada, e muitas vezes esquecida, mas sofre tanto quanto o rosto com os efeitos do sol, do tempo e do envelhecimento natural.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Tópicos relacionados:

colo pele rugas silicone

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay