Saiba como prevenir o câncer de pele com cuidados simples no dia a dia

O câncer de pele é o tipo mais frequente entre todos os cânceres, mas também um dos mais evitáveis. A maioria dos casos está diretamente ligada à exposição excessiva ao sol sem proteção adequada ao longo da vida.

Cuidados simples e constantes reduzem significativamente os riscos, especialmente quando adotados desde cedo e mantidos como hábito diário.

Quais são os principais tipos de câncer de pele e como eles surgem?

O carcinoma basocelular é o mais comum e costuma aparecer como feridas ou asperezas que podem doer ou sangrar ao coçar. Ele surge principalmente em áreas muito expostas ao sol, como rosto, couro cabeludo, orelhas, nariz, braços e colo, crescendo de forma lenta e localizada.

Por que o melanoma é o tipo mais perigoso de câncer de pele?

Já o carcinoma espinocelular é o segundo mais frequente, tem evolução mais lenta, mas pode se espalhar para outras regiões se não tratado. Sua incidência vem aumentando inclusive entre pessoas mais jovens, a partir dos 18 anos.

O melanoma é menos comum, porém muito mais agressivo. Ele se origina das células que produzem pigmento na pele e pode evoluir rapidamente, tornando-se letal se não diagnosticado precocemente.

Esse tipo costuma surgir como manchas escuras assimétricas, com bordas irregulares e variação de cores, mas também pode aparecer sem pigmentação, o que dificulta a identificação. Em alguns casos, pode surgir até em crianças acima dos sete anos.

Proteção diária faz mais diferença do que muita gente imagina. – Créditos: depositphotos.com / imagepointfr

Quais sinais ajudam a identificar precocemente o câncer de pele?

Tipo Aparência comum Atenção especial Carcinoma basocelular Feridas ou asperezas que sangram Áreas muito expostas ao sol Carcinoma espinocelular Lesões endurecidas ou crostas Risco de disseminação Melanoma Manchas irregulares e assimétricas Crescimento rápido

Quais cuidados diários ajudam a prevenir o câncer de pele?

Usar protetor solar diariamente, mesmo em dias nublados

Reaplicar o filtro ao longo do dia, especialmente após suor ou banho

Utilizar roupas com proteção UV, chapéus e óculos escuros

Evitar exposição solar nos horários de pico

Observar regularmente pintas e manchas na pele

Por que a prevenção do câncer de pele deve ser contínua ao longo da vida?

O câncer de pele está diretamente ligado ao acúmulo de danos solares ao longo dos anos, não apenas à exposição recente. Por isso, a prevenção precisa ser constante, mesmo fora do verão ou da praia.

Consultas regulares com dermatologista, especialmente para quem tem histórico de exposição intensa ao sol ou pintas suspeitas, aumentam as chances de diagnóstico precoce e reduzem drasticamente os riscos de complicações.