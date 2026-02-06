Saiba como prevenir o câncer de pele com cuidados simples no dia a dia
Atitudes básicas que reduzem riscos e protegem a saúde
O câncer de pele é o tipo mais frequente entre todos os cânceres, mas também um dos mais evitáveis. A maioria dos casos está diretamente ligada à exposição excessiva ao sol sem proteção adequada ao longo da vida.
Cuidados simples e constantes reduzem significativamente os riscos, especialmente quando adotados desde cedo e mantidos como hábito diário.
Quais são os principais tipos de câncer de pele e como eles surgem?
O carcinoma basocelular é o mais comum e costuma aparecer como feridas ou asperezas que podem doer ou sangrar ao coçar. Ele surge principalmente em áreas muito expostas ao sol, como rosto, couro cabeludo, orelhas, nariz, braços e colo, crescendo de forma lenta e localizada.
Por que o melanoma é o tipo mais perigoso de câncer de pele?
O melanoma é menos comum, porém muito mais agressivo. Ele se origina das células que produzem pigmento na pele e pode evoluir rapidamente, tornando-se letal se não diagnosticado precocemente.
Esse tipo costuma surgir como manchas escuras assimétricas, com bordas irregulares e variação de cores, mas também pode aparecer sem pigmentação, o que dificulta a identificação. Em alguns casos, pode surgir até em crianças acima dos sete anos.
Quais sinais ajudam a identificar precocemente o câncer de pele?
|Tipo
|Aparência comum
|Atenção especial
|Carcinoma basocelular
|Feridas ou asperezas que sangram
|Áreas muito expostas ao sol
|Carcinoma espinocelular
|Lesões endurecidas ou crostas
|Risco de disseminação
|Melanoma
|Manchas irregulares e assimétricas
|Crescimento rápido
Quais cuidados diários ajudam a prevenir o câncer de pele?
- Usar protetor solar diariamente, mesmo em dias nublados
- Reaplicar o filtro ao longo do dia, especialmente após suor ou banho
- Utilizar roupas com proteção UV, chapéus e óculos escuros
- Evitar exposição solar nos horários de pico
- Observar regularmente pintas e manchas na pele
Por que a prevenção do câncer de pele deve ser contínua ao longo da vida?
O câncer de pele está diretamente ligado ao acúmulo de danos solares ao longo dos anos, não apenas à exposição recente. Por isso, a prevenção precisa ser constante, mesmo fora do verão ou da praia.
Consultas regulares com dermatologista, especialmente para quem tem histórico de exposição intensa ao sol ou pintas suspeitas, aumentam as chances de diagnóstico precoce e reduzem drasticamente os riscos de complicações.