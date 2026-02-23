Assine
overlay
Início Bem viver
ATIVIDADE FÍSICA

Saúde íntima e desempenho físico: existe relação?

Segundo ginecologista, a conexão não é apenas conceitual, mas fisiológica, podendo afetar a motivação e os resultados nos treinos

Publicidade
Carregando...
E
Estado de Minas
E
Estado de Minas
Repórter
23/02/2026 17:30

compartilhe

SIGA
x
O inverno requer atenção especial à saúde íntima da mulher
O acompanhamento ginecológico regular evita doenças e mantém uma base saudável crédito: Master1305/Freepik

Quando se fala em performance física, assuntos como treino e alimentação geralmente dominam a conversa. No entanto, vai além: a saúde íntima pode impactar diretamente energia, recuperação e até a confiança da mulher que se dedica às atividades físicas. É um aspecto que, segundo dados de pesquisas, ainda é visto com tabu, apesar de sua forte influência no bem-estar geral.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Estudos mostram que mais de 70% das mulheres relatam sintomas desconfortáveis na região genital, como coceira, corrimento ou dor, muitos dos quais estão associados a desequilíbrios ou infecções que podem afetar a qualidade de vida e autoestima.

Para o ginecologista Raphael Gumes, do Instituto Douglas Tigre, essa conexão entre saúde íntima e desempenho físico não é apenas conceitual, mas fisiológica. “Desequilíbrios hormonais, infecções recorrentes ou desconfortos na região íntima podem gerar um estado de inflamação e fadiga, reduzindo a capacidade de recuperação muscular e abaixando os níveis de energia necessários para treinos mais intensos ou consistentes”, afirma.

Leia Mais

O médico completa: “Da mesma forma, quando a mulher não se sente bem com o próprio corpo, isso pode afetar sua motivação e regularidade nos treinos, o que consequentemente impacta os resultados”.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Além disso, o especialista ressalta a importância do cuidado preventivo. “A educação em saúde íntima e o acompanhamento ginecológico regular não são apenas para tratar problemas quando surgem, mas para evitá-los e manter uma base saudável que favoreça o desempenho físico e a qualidade de vida como um todo”, afirma Raphael.

Tópicos relacionados:

desempenho ginecologia saude-da-mulher saude-intima

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay