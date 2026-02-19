Webinar gratuito aborda letramento digital e IA para médicos

O Departamento de Hipertensão Arterial (DHA) da Sociedade Brasileira de Cardiologia (SBC) promove, em 23 de fevereiro, às 20h, a primeira edição do Masterclass DHA Online, ao vivo no site oficial da SBC. Com o tema “Inovação em saúde: Letramento digital e IA para médicos”, o webinar é dedicado a todos os profissionais da área da saúde e reúne especialistas médicos em uma conversa prática e atual sobre como a tecnologia e a inteligência artificial (IA) já estão transformando a medicina, e como esses profissionais podem utilizá-las na prática clínica. Serão realizadas seis edições ao longo do ano, cada uma abordando um tema diferente do universo do cuidado, prevenção e tratamento de doenças.

O webinar será mediado por Erika Campana, médica cardiologista e presidente do DHA/SBC 2026/2027, e professora adjunta de cardiologia na Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ); e pela embaixadora do DHA/SBC 2026/2027, Rayanne Dantas, médica especialista em clínica médica pela Universidade Federal da Paraíba (UFPB).

A especialista convidada é a diretora técnica do Hospital Pio Xll e HARM, Marcelle Sá Machado de Araújo, ex-presidente da Sociedade de Cardiologia do Estado de São Paulo (SOCESP) do Vale do Paraíba no biênio 2022/2023, que apresentará uma abordagem prática sobre letramento digital aplicado à medicina, explorando como ferramentas de inteligência artificial, análise de dados e automação podem ser incorporadas com segurança e eficiência ao dia a dia clínico.

“É um grande prazer fazer essa mediação para discutir temas atuais e relevantes para a medicina. Eventos como este são fundamentais para promover a atualização contínua, trocar experiências e fortalecer a prática clínica com base em evidências. Nossa intenção é que, a cada edição, a classe médica tenha insights valiosos que possam impactar positivamente na forma como cuidamos dos nossos pacientes”, aponta Erika Campana.

Proposta e direcionamento

A palestra abordará desde os fundamentos do uso ético da IA na saúde até aplicações concretas, como apoio à decisão clínica, organização de fluxos assistenciais, prontuário inteligente, análise preditiva de risco cardiovascular, uso de chatbots médicos, telemonitoramento e integração de dados em plataformas digitais.

Serão discutidas ainda competências essenciais para o médico na era digital, incluindo pensamento crítico diante de algoritmos, validação de ferramentas tecnológicas, proteção de dados e estratégias para aprimorar o letramento digital da equipe multiprofissional.

A proposta é capacitar o profissional para utilizar a tecnologia como aliada na prática clínica, sem perder o protagonismo médico e o cuidado centrado no paciente, além de discutir os avanços, limites e desafios da inovação em saúde e refletir sobre como a inteligência artificial pode ampliar a eficiência, a precisão diagnóstica e a qualidade assistencial.

O webinar será aberto a médicos de todas as especialidades, profissionais da saúde e estudantes de medicina. Os interessados em participar devem realizar sua inscrição por meio do site oficial da Sociedade Brasileira de Cardiologia (SBC). Ao final da masterclass, os sócios do DHA terão benefícios exclusivos, incluindo um presente especial. Médicos associados à Sociedade Brasileira de Cardiologia podem se associar ao Departamento de Hipertensão Arterial pelo formulário disponível no site da SBC.

Serviço

Data: Segunda-feira (23/02) às 20h e 21h30

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Local: On-line | Ao vivo no site oficial da SBC

