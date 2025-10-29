Consulta médica por IA: saiba os riscos

O uso da inteligência artificial vem crescendo em ritmo acelerado no Brasil. Segundo dados recentes divulgados pela OpenAI, o país está entre os três que mais utilizam o ChatGPT semanalmente, atrás apenas de Estados Unidos e Índia. Globalmente, os usuários enviam mais de 2 bilhões de comandos por dia, sendo 140 milhões de mensagens diárias apenas no Brasil.

Em meio a esse cenário, cresce também a preocupação com o uso indevido da tecnologia para fins médicos, especialmente por pessoas que recorrem a chatbots para “consultas” ou diagnósticos.

De acordo com Ana Cristina Albricker, coordenadora e professora do curso de medicina do Centro Universitário UniBH e integrante do Ecossistema Ânima - é fundamental compreender que a IA não substitui a consulta médica. “A inteligência artificial veio para facilitar muitos processos e chegou para ficar, mas o risco surge quando ela passa a substituir o atendimento profissional. Uma escola de medicina existe justamente para formar médicos preparados para lidar com o ser humano em sua integralidade”, afirma.

A médica explica ainda que o contato presencial continua sendo o ponto mais importante de qualquer diagnóstico. “Nada substitui a presença do profissional, a conversa, a identificação da história e das queixas do paciente, além do exame físico. Esses elementos são indispensáveis para uma avaliação segura”, pontua.

Entre os riscos mais comuns do uso da IA como ferramenta diagnóstica, Ana Cristina destaca o erro terapêutico e o agravamento de quadros clínicos. “O paciente jamais deve confiar em diagnósticos ou receitas prescritas por qualquer IA. Medicamentos e prescrições são individualizados e só o médico responsável é capaz de definir o tratamento adequado, levando em conta as especificidades de cada pessoa”, alerta.

Ela também lembra que as plataformas podem sofrer com falhas e ‘alucinações’, quando o sistema cria informações falsas com aparência de verdade. “Se o paciente seguir orientações de uma IA sem validação médica, há grande risco de seu quadro clínico se agravar, especialmente quando o conteúdo vem de fontes sem credibilidade”, reforça.

Apesar dos perigos, Ana Cristina reconhece o papel complementar da tecnologia em contextos específicos, como nos exames por imagem. “Hoje a IA auxilia profissionais imaginologistas a interpretar diagnósticos complexos, melhorando a qualidade das imagens e oferecendo leituras mais precisas. Nesses casos, ela atua como ferramenta de apoio, nunca como substituta”, explica.

A médica ressalta que o desafio atual é educar a população para diferenciar apoio tecnológico de prática médica. “A consulta médica é insubstituível. As pessoas devem buscar sempre um profissional diante de qualquer problema e entender que a informação mais correta vem unicamente dele. A IA é uma aliada, mas precisa ser usada com consciência e responsabilidade”, afirma.

