Meu filho quer ir sozinho ao carnaval: como lidar com esse momento?

O pedido do filho para ir pular carnaval sozinho com os amigos costuma vir acompanhado de um turbilhão de sentimentos nos pais, como medo e insegurança, além de muitas dúvidas. Quando um adolescente diz que quer sair sem os pais, o que está em jogo vai muito além da festa. Trata-se de um marco importante no processo de construção da autonomia.

“A confiança não começa na adolescência. Ela é construída desde a infância, com diálogos abertos, sem julgamento, e com a concessão gradual de liberdade”, afirma a psiquiatra Danielle Admoni, psiquiatra da infância e adolescência, supervisora na residência de Psiquiatria da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp/EPM) e especialista pela Associação Brasileira de Psiquiatria (ABP).

“Quando os pais conseguem ouvir sem reagir de forma punitiva ou alarmista, o adolescente aprende que pode conversar e pedir ajuda”, afirma a médica.

A adolescência é, por definição, um período de transição. O jovem começa a se afastar gradualmente da proteção constante dos pais para experimentar o mundo por conta própria. Esse movimento é saudável e necessário para o desenvolvimento emocional — ainda que, para os adultos, ele desperte apreensão.

Dizer “sim” ou “não” de forma automática tende a empobrecer a conversa.

Um “não” sem escuta pode fechar canais de diálogo e incentivar atitudes escondidas

Um “sim” sem combinados, por outro lado, pode passar a mensagem de desamparo

O desafio está justamente em encontrar o caminho do meio: aquele que respeita o desejo de autonomia do adolescente sem abrir mão do cuidado.

Mais do que autorizar ou proibir, esse é um convite para conversar. Perguntar como ele imagina o evento, o que espera da experiência, quais são seus receios e como pretende lidar com situações difíceis ajuda o jovem a refletir sobre responsabilidade e consequências. Ao mesmo tempo, os pais têm a oportunidade de expressar seus próprios medos, sem dramatizar ou controlar excessivamente.

A confiança, tão falada nessa fase, não surge pronta. Ela é construída aos poucos, em pequenas experiências, acordos respeitados e diálogos sinceros. Quando os pais demonstram que confiam e permanecem disponíveis, o adolescente aprende algo fundamental: liberdade vem acompanhada de responsabilidade, e pedir ajuda não é sinal de fraqueza.

O carnaval, nesse sentido, pode se tornar uma experiência educativa. Não apenas sobre festa, mas sobre autocuidado, limites, escolhas e pertencimento. Preparar o adolescente para o mundo é justamente permitir que ele viva experiências reais, sabendo que existe uma base segura para acolhê-lo, se algo sair do planejado.

Dicas para combinar antes de sair de casa:

Não existe uma idade mínima fixa para o adolescente ir ao carnaval sem os pais. Avaliem juntos a maturidade do jovem e comecem por blocos menores ou eventos mais organizados, em clubes, por exemplo, sem grandes multidões.