Assine
overlay
Início Bem viver
PRESSÃO ACUMULADA

Por que algumas pessoas sentem mais ansiedade no fim do dia do que pela manhã

Cansaço mental, acúmulo de preocupações e rotina explicam esse padrão comum; a mente passa a revisitar pendências emocionais e expectativas sobre o futuro

Publicidade
Carregando...
JG
José Gustavo
RT
Redação Tupi
JG
José Gustavo
Repórter
RT
Redação Tupi
Repórter
09/02/2026 17:00

compartilhe

SIGA
x
Por que algumas pessoas sentem mais ansiedade no fim do dia do que pela manhã
Compreender esse padrão ajuda a reduzir a autocrítica e a criar estratégias mais saudáveis para encerrar o dia crédito: Tupi

A ansiedade no fim do dia é uma experiência comum para muitas pessoas e costuma surgir quando o corpo desacelera, mas a mente continua em ritmo acelerado. Ao longo do dia, emoções, preocupações e pressões vão se acumulando, e é justamente no período de descanso que tudo isso encontra espaço para aparecer com mais força.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

O que caracteriza a ansiedade no fim do dia

A ansiedade no fim do dia geralmente se manifesta como inquietação, sensação de aperto no peito, pensamentos repetitivos e dificuldade para relaxar. Diferente da ansiedade matinal, que costuma estar ligada à antecipação de tarefas, essa ansiedade aparece quando as obrigações diminuem.

Nesse momento, a mente deixa de estar ocupada com ações práticas e passa a revisitar pendências emocionais, decisões adiadas e expectativas sobre o futuro, intensificando o desconforto interno.

O acúmulo emocional ao longo do dia

Durante o dia, muitas pessoas funcionam no "modo automático", resolvendo problemas, cumprindo prazos e lidando com demandas externas. Emoções desagradáveis são frequentemente ignoradas para que seja possível seguir em frente.

No fim do dia, esse acúmulo cobra seu preço. A ansiedade no fim do dia surge como uma resposta natural do organismo a tudo o que foi reprimido, não processado ou deixado em segundo plano durante as horas anteriores.

Leia Mais

Por que algumas pessoas sentem mais ansiedade no fim do dia do que pela manhã
O corpo desacelera, mas a mente continua em alerta. – Créditos: depositphotos.com / Madhourses

O papel do cansaço físico e mental

O cansaço reduz a capacidade do cérebro de filtrar pensamentos. Quando a energia mental está baixa, preocupações ganham mais espaço e parecem maiores do que realmente são, favorecendo a ansiedade no fim do dia.

Além disso, a fadiga física diminui a sensação de controle. Com menos recursos internos para lidar com o estresse, a mente tende a entrar em ciclos de preocupação, ampliando a percepção de insegurança e tensão.

Fatores que contribuem

Fator Como influencia a ansiedade
Excesso de estímulos Sobrecarga de informações ao longo do dia
Fadiga mental Reduz a capacidade de lidar com preocupações
Falta de pausas Impede o processamento emocional gradual
Silêncio noturno Favorece pensamentos repetitivos
Expectativas futuras Antecipação excessiva do dia seguinte

Sinais comuns de ansiedade no fim do dia

  • Sensação de inquietação sem motivo claro
  • Pensamentos acelerados ao deitar ou descansar
  • Dificuldade para relaxar ou dormir
  • Aperto no peito ou respiração curta
  • Necessidade constante de distração

Como lidar?

A ansiedade no fim do dia não significa fraqueza nem falta de controle. Ela é, muitas vezes, um sinal de que o corpo e a mente precisam de mais atenção, pausas e processamento emocional ao longo da rotina.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Compreender esse padrão ajuda a reduzir a autocrítica e a criar estratégias mais saudáveis para encerrar o dia. Quando a pessoa passa a respeitar seus limites e reconhecer suas emoções, a ansiedade tende a perder força gradualmente, dando espaço a noites mais tranquilas e restauradoras.

Tópicos relacionados:

ansiedade bem-estar-emocional emocional preocupacoes

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay