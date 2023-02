Os 10 carros mais baratos do Brasil em 2023

Se o plano para este início de ano é comprar um carro novo, é bom preparar o bolso. O modelo mais barato do Brasil, o Renault Kwid, tem preço inicial de R$ 68.190. Outros dois modelos seguem dentro da linha dos R$ 70 mil, o Fiat Mobi e o Citroën C3.

Daí, o salto é de quase R$ 10 mil para modelos como o Fiat Argo, Volkswagen Polo Track e Hyundai HB20. A lista com os 10 carros mais baratos do Brasil ainda traz um Renault Stepway, para quem precisa de espaço, e o Fiat Cronos, único sedã, para quem gosta de ter um belo porta-malas à disposição.

1 Renault Kwid 1.0 Zen - R$ 68.190





O Renault Kwid é uma opção para quem está com o orçamento curto, mas precisa de algum espaço no banco traseiro e no porta-malas. Seu motor 1.0 de três cilindros tem bom desempenho graças ao baixo peso do veículo, mas o conjunto mecânico está longe de ser prazeroso. A lista de itens de série dessa versão de entrada tem direção elétrica, ar-condicionado, airbags frontais e laterais, controle de estabilidade, assistente de partida em rampa, sistema de som com rádio, Bluetooth e USB, monitoramento da pressão dos pneus e luzes diurnas.

2 - Fiat mobi 1.0 like - R$ 68.990





Por ser um subcompacto, o Fiat Mobi é uma opção interessante para quem não precisa muito do banco de trás e nem do porta-malas, que é mínimo. O motor 1.0 que equipa o modelo ainda é da família Fire, bem antiquado, não se destacando em desempenho e nem em economia de combustível.A lista de equipamentos da versão de entrada reúne ar-condicionado, direção hidráulica, airbags frontais, monitoramento da pressão dos pneus, vidros elétricos dianteiros, rodas em aço de 14 polegadas com calotas e computador de bordo.

3 - Citroën C3 1.0 Live - R$ 69.990





O Citroën C3 tenta convencer o comprador pelo visual carismático.

O espaço interno é bom para um compacto, mas seu acabamento é bastante simples. O motor 1.0 usado no hatch é o 1.0 Firefly da Fiat (de três cilindros), “emprestado” via Stellantis, que é econômico. A lista de equipamentos de série dessa versão de entrada tem airbags frontais, controle de estabilidade e tração, assistente de partida em rampa, monitoramento de pressão dos pneus, ar-condicionado, direção elétrica, vidros dianteiros elétricos e rodas de 15 polegadas com calotas.

4 - Fiat Argo 1.0 R$ 78.590





O Fiat Argo já tem uns anos de estrada, trazendo visual agradável e espaço condizente com um compacto. O padrão de acabamento é um dos pontos negativos. Seu motor 1.0 é o mesmo do Citroën C3, com as mesmas características.O modelo traz como itens de série ar-condicionado, direção elétrica, rodas em aço de 14 polegadas com calotas, airbags frontais e computador de bordo.

5 - Volkswagen Polo 1.0 Track - R$ 79.090





Com a saída de cena do Gol até o fim do ano, o Polo Track passa a ser a versão de entrada da Volkswagen. O modelo foi simplificado tanto em visual quanto em equipamentos. Porém, é uma evolução monstruosa ter um modelo de entrada construído sobre a plataforma MQB. Entre os itens de série, destaque para os airbags frontais e laterais, assistente de partida em aclives, controle de estabilidade, bloqueio eletrônico do diferencial, ar-condicionado, direção elétrica e vidros elétricos dianteiros.

6 - Hyundai HB20 1.0 Sense - R$ 79.490





O Hyundai HB20 ganhou uma reestilização que caiu muito bem, lhe rendendo o título de automóvel mais vendido do Brasil em 2022. O espaço interno é adequado para um hatch compacto. O desempenho não é o forte do motor 1.0, mas o consumo de combustível é baixo. Os itens de série da versão mais em conta são airbags frontais, laterais e de cortina, controle de tração e estabilidade, assistente de partida em rampa, luzes de rodagem diurna, rodas de 14 polegadas com calotas, ar-condicionado, vidros elétricos dianteiros, rádio integrado ao painel e computador de bordo.

7 - Renault Stepway 1.0 Zen - R$ 79.990





O Renault Stepway veio parar na lista de carros mais baratos do Brasil após ganhar uma versão equipada com motor 1.0. O modelo reúne o bom espaço interno do Sandero e características aventureiras, como a suspensão elevada. Entre os itens de série da versão de entrada, destaque para ar-condicionado, direção eletro-hidráulica, vidros elétricos dianteiros, sensores de estacionamento traseiros, faróis de neblina, airbags frontais e laterais, central multimídia e rodas de 15 polegadas em aço com calotas.

8 - Peugeot 208 1.0 Like - R$ 79.990





Quem vê a aparência esportiva do Peugeot 208 não imagina que a versão de entrada traz sob o capô um pacato motor 1.0, o mesmo do C3 e do Argo. Espaço interno e acabamento também não impressionam. Essa versão de entrada traz de série airbags frontais e laterais, ar-condicionado digital, controle de estabilidade, vidros elétricos dianteiros e traseiros, retrovisores elétricos, rodas em aço de 15 polegadas com calotas, volante com ajuste de altura e distância, multimídia com tela de 10 polegadas, assistente de partida em rampa e luzes de rodagem diurna.

9 - Chevrolet Onix 1.0 - R$ 82.490





O Chevrolet Onix ainda está entre os carros mais baratos do Brasil. O modelo reúne bom espaço interno, visual agradável e motor com boa relação entre desempenho e economia de combustível. Entre os equipamentos de série, destaque para os airbags frontais, laterais e de cortina, ar-condicionado, assistente de partida em aclive, computador de bordo, controle de estabilidade e tração, direção elétrica, rádio com Bluetooth, rodas em aço de 14 polegadas com calotas, vidros elétricos nas portas dianteiras e traseiras.

10 - Fiat Cronos 1.0 - R$ 83.890





O Fiat Cronos é o único sedã na lista dos 10 carros mais baratos do Brasil. O espaço no banco traseiro do compacto é restrito, mas o porta-malas é grandão, com volume de 525 litros. A motorização é 1.0 Firefly, a quarta nessa lista. O sedã traz de série ar-condicionado, direção elétrica, vidros dianteiros elétricos, rodas em aço de 14 polegadas com calotas, monitoramento da pressão dos pneus e preparação para rádio.