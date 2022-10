Fiat Pulse: 1 ano após sua estreia, SUV continua competitivo?

Pedro Cerqueira

O modelo é vendido como SUV compacto, mas tem porte de hatch, herdando, inclusive, as portas do Argo. As rodas de 16 polegadas são opcionais (foto: Jorge Lopes/EM/D.A Press)





Mesmo após um ano do seu lançamento, o Fiat Pulse continua sendo o SUV mais barato do Brasil. Atualmente, o compacto é vendido a partir de R$ 95.590, porém, em sua estreia, ele partia de R$ 79.990 mil. Ou seja, em um ano, a versão de entrada ficou 20% mais cara. Apesar dos reajustes, o modelo continua tendo uma boa relação custo/benefício?

A traseira é mais "mirradinha", se comparada com a parte frontal, mas traz defletor de ar no fim do teto (foto: Jorge Lopes/EM/D.A Press)

O visual é robusto, com a dianteira alta, o capô anabolizado, as molduras das caixas de roda, o rack de teto e o aerofólio traseiro. Mas tem alguns pontos em que o Fiat Pulse não consegue disfarçar sua origem de hatch compacto, como as portas do Argo e a traseira mirradinha quando comparada com a dianteira. Alguns itens da unidade avaliada são opcionais, como as rodas em liga leve de 16 polegadas (que custam R$ 1.987) – as de série são em aço e trazem calotas –, e o teto plotado em preto (acessório que custa R$ 805,99).

Acabamento com excesso de plástico e multimída de 8,4 polegadas (foto: Jorge Lopes/EM/D.A Press)





DENTRO O interior do Fiat Pulse tem acabamento simplório, com excesso de plástico. O que mais incomoda é um aplique no painel com plástico fino que aparenta má qualidade. Os painéis das portas também são em plástico puro e os bancos são revestidos em tecido.

O porta-malas tem 370 litros de capacidade, de acordo com medição da Fiat, mas aparenta volume bem menor (foto: Jorge Lopes/EM/D.A Press)

O destaque no painel é o sistema multimídia com tela de 8,4 polegadas, espelhamento com smarphones sem uso de cabo, mas o carregador de celular sem fio que fica no console é opcional. Essa versão ainda tem ar-condicionado automático digital e um pequeno apoio de braço. O volante tem ajuste apenas em altura.

Motor 1.3 aspirado é eficiente no trânsito urbano, mas na estrada... (foto: Jorge Lopes/EM/D.A Press)

O espaço no banco de trás é legal para duas pessoas, mas, desde que o pessoal da frente não abuse. O porta-malas tem 370 litros de volume. O número não é ruim, mas o espaço não impressiona porque o aproveitamento foi feito em altura. Por esse motivo, o vidro traseiro é pequeno, o que acaba atrapalhando a visibilidade durante as manobras.





DIRIGINDO Testamos a versão mais barata do Fiat Pulse equipada com câmbio automático (Drive 1.3 AT, que custa R$ 102.590). O desempenho não é o ponto forte desse SUV compacto. O motor 1.3 aspirado, casado com o câmbio CVT que simula sete marchas, até vai bem na cidade, onde o trânsito é lento e mais amarrado.

O desenvolvimento gradual combina com o cenário urbano e o compacto acaba sendo um bom companheiro. Porém, diferente do Pulse 1.3 equipado com câmbio manual, o consumo de combustível não se destacou com o câmbio automático.

Já no rítmo veloz das estradas, esse motor é fraco. Ultrapassagens e retomadas são lentas. O modo esportivo, acionado pelo botão vermelho do volante, mantém as rotações mais altas, ajudando um pouco a melhorar o desempenho, mas não salva a reputação do compacto.





CONCORRENTES Com tantos concorrentes, o segmento dos SUVs compactos ganhou uma subdivisão, com uma linha de corte na casa dos R$ 110 mil, referente ao preço da versão de entrada dos modelos. E o Fiat Pulse atua nessa faixa de baixo, jogando contra: Peugeot 2008 Allure 1.6 AT (R$ 99.990); Citroën C4 Cactus Live 1.6 AT (R$ 108.990); Renault Duster Intense 1.6 MT (R$ 110.790); Hyundai Creta Action 1.6 AT (R$ 110.990); e Nissan Kicks Active 1.6 AT (R$ 110.990).

Mesmo sendo o SUV mais barato, com quase um ano de mercado, o Fiat Pulse não atingiu a liderança do segmento, objetivo firmado no lançamento. Entre os SUVs compactos, ele está na quarta colocação do segmento. Não é uma posição ruim, mas esperava-se mais. Agora, o modelo que roubou algumas vendas do irmão menor Argo, também vai ser canibalizado pelo recém-lançado Fastback, seu irmão maior, que vai brigar no degrau de cima. Mas, ao menos para o fabricante, o importante é que a escolha seja feita dentro de casa, não importa qual dos modelos.

z FICHA TÉCNICA





» MOTOR (*)

Dianteiro, transversal, quatro cilindros em linha, oito válvulas, 1.332cm³ de cilindrada, flex, que desenvolve potências máximas de 98cv a 6.000rpm (gasolina) e 107cv a 6.250rpm (etanol) e torques máximos de 13,2kgfm (g) e 13,7kgfm (e) a 4.000rpm





» TRANSMISSÃO (*)

Tração dianteira, com câmbio CVT que simula sete marchas





» SUSPENSÃO/RODAS/PNEUS (*)

Dianteira, independente, tipo McPherson, com barra estabilizadora; e traseira, com eixo de torção e rodas semi-independentes/em aço estampado de 6 x 16 polegadas /195/60 R16





» DIREÇÃO (*)

Do tipo pinhão e cremalheira, com assistência elétrica





» FREIOS (*)

Com discos ventilados na dianteira e tambores na traseira, com assistência ABS





» CAPACIDADES (*)

Do porta-malas, 370 litros; tanque, 47 litros; e de carga

útil (passageiros mais bagagem), 400 quilos





» DIMENSÕES (*)

Comprimento, 4,09m; largura, 1,77m; altura, 1,57m; distância entre-eixos, 2,53m; altura livre do solo, 18,8cm





» PESO (*)

1.187 quilos





» DESEMPENHO (*)

Velocidade máxima de

177km/h (e)

Aceleração até 100km/h em

11,4 segundos (e)





» CONSUMO (**)

Cidade: 12,9km/l (g)

e 9,2km/l (e)

Estrada: 14,3km/l (g)

e 10,4km/l (e)





(*) Dados do fabricante

(**) Medição do Inmetro

(g): gasolina

(e): etanol









» EQUIPAMENTOS





DE SÉRIE

Airbags frontais e laterais (tórax e cabeça); controle de tração e estabilidade; Isofix; assistente de partida em rampa; ar-condicionado automático digital; banco do motorista com regulagem de altura; faróis em LED; piloto automático; volante com regulagem de altura; lanterna em LED; vidros elétricos; sensor de estacionamento traseiro; sensor de pressão dos pneus; central multimídia com tela de 8,4 polegadas e conexão com smartphone; Electronic Locker; quadro de instrumentos com tela de 3,5 polegadas; estepe temporário; retrovisores com regulagem elétrica e função

tilt down; barras longitudinais no teto; luzes de rodagem diurna em LED; computador

de bordo; alarme.





» OPCIONAIS

Pintura sólida branco Banchisa (R$ 983); Pack Tech 1 (R$ 2.483); jogo de rodas em liga leve de 16 (R$ 1.987); teto plotado em preto (R$ 805.99).





Quanto custa?

O Fiat Pulse Drive 1.3 AT é vendido por R$ 102.590. Com os opcionais descritos, a unidade testada tem preço sugerido de R$ 108.848.